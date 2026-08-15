Отвлякоха, отрязаха косата и ограбиха жена край Велико Търново

България ще има четири нови антидрон системи за армията до края на другата седмица

Ч етирима мъже и три жени са задържани за отвличане, измъчване и грабеж на 26-годишна жена от Горна Оряховица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

В основата на престъплението стоят неуредени взаимоотношения между два ромски фамилии от района на Стражица и горнооряховския квартал „Калтинец“.

Тази сутрин около 06:30 часа, на телефон 112 е получен сигнал от 26-годишна от Горна Оряховица, че е била отвлечена и измъчвана.

По първоначални данни жертвата е била подмамена от мъже, които са се представили за клиенти, тъй като тя е предоставяла сексуални услуги срещу заплащане. Пред полицейските служители тя обяснила, че същата нощ е била качена в лек автомобил и отведена в село Сушица, където е била измъчвана, отрязана ѝ е косата, а също са отнели мобилния ѝ телефон и пари. ​

От проведените действия по разследването до момента са задържани четирима мъже и три жени, съпричастни към случая. Установени са мобилният телефон и парите на потърпевшата. Образувано е досъдебно производството за грабеж. Оперативно издирвателните действия продължават под наблюдение на прокуратурата.