DARA стана почетен гражданин на Варна

П евицата Дара, астрономът Иван Иванов и нидерландските общественици Ада Д’Амкур (посмъртно) и съпругът ѝ Тон Делемаре бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Варна“ на официална церемония в Летния Театър. Отличията връчиха кметът на града Благомир Коцев и председателят на Общинския съвет Христо Димитров.

Дарина Йотова – Дара беше наградена като първата българска изпълнителка, спечелила престижния конкурс „Евровизия“, както и за приноса ѝ за развитието на българската музика. В обръщението си към присъстващите на церемонията тя благодари за честта, с която я дарява родният ѝ град. „Аз съм истинска варненка, независимо къде живея – сърцето ми, семейството ми, приятелите ми са тук. Морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажа, на нашия плаж, защото той е най-красивият“, каза младата изпълнителка. Тя благодари за отличието и от името на всички артисти, като изтъкна, че културата трябва да бъде подкрепяна и развивана. Дара изрази надежда Общината и Общинският съвет във Варна да подпомагат всички младежки каузи, както и хората, които имат да сбъдват мечти и планове, как да го направят. Нашето поколение е много силно, не се спира пред нищо, не се предава, не навежда поглед, а работи и мечтае смело, каза Дара и допълни, че се надява да вижда тези качества и в бъдещите поколения, защото „всеки има мечти, а те са за сбъдване“.

Дългогодишният астроном Иван Иванов бе отличен за приноса му за развитието на Народната астрономическа обсерватория с планетариум във Варна, утвърждаването на националната олимпиада по астрономия, както и по случай неговата 80-а годишнина. Пред публиката той посочи, че ще благодари като астроном и първо похвали Големия взрив отпреди около 14 милиарда години, поставил началото на Вселената, Слънцето, Земята. След това Иванов изрази своите чувства към близките си. Благодаря и на града, който повече от 60 години полага грижи Варненската обсерватория да бъде водеща в България, каза още ученият.

Нидерландците Ада Д’Амкур (посмъртно) и Тон Делемаре бяха отличени за усилията им за развитието на приятелските отношения между Варна и Дордрехт. Награждаването им съвпада и с отбелязването на 25 години от официалното побратимяване между двата града. На чист български език от тяхно име благодарност към варненци отправи дъщерята на Делемаре – Мария. Тя посочи, че баща ѝ вече е на 95 години и не е в състояние да пътува, но гледа церемонията чрез видеовръзка. Той е много трогнат от оказаната му чест, допълни Мария Деламаре. По думите ѝ, първото посещение на семейството във Варна се е случило преди около 50 години. Оттогава градът винаги е имал специално място в сърцето на баща ми, защото е град на история, изкуство, море, слънце, допълни Деламаре. Пред публиката бе представено и стихотворение за Варна, написано от баща ѝ, в което той е изразил чувствата си към българския град.

На церемонията тази вечер трима души бяха наградени с почетен знак „За заслуги към Варна“ – златен. Отличието получиха журналистът, издател и университетски преподавател Георги Калагларски, капитан далечно плаване Борислав Арнаудов и хирургът онкогинеколог проф. д-р Станислав Славчев.