„Ужасен и презрян човек“: Брад Пит е разочарован от обидите на осиновения си син Пакс

Б рад Пит отговори на публикация на осиновения си син Пакс, която започна да се обсъжда в медиите тази седмица. Пакс напада актьора в публикация за Деня на бащата, споделена в личния му акаунт в Instagram преди три години.

В нея той нарича осиновителя си човек, който „превърна живота ми в ад“ и „ужасен и презрян човек“, който „кара децата си да треперят от страх“.

Brad Pitt an awful human being, says son Pax in scathing Father’s Day post https://t.co/7FI9rHrc2d pic.twitter.com/loVFIFo34Z