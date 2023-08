С розова коса: Дъщерята на Брад Пит и Анджелина Джоли с нов външен вид

17-годишната Шайло Джоли-Пит изненада с розова прическа. Тя бе забелязана, докато обядваше с близък приятел в Калифорния.

Тийнейджърката, която е дъщеря на Анджелина Джоли и Брад Пит, изглеждаше небрежно в черна тениска с графики, дънкови шорти и маратонки. Носеше и черна раница.

Angelina Jolie, Brad Pitt’s daughter Shiloh, 17, debuts pink buzzcut during lunch with friend in LA https://t.co/ps9Euf7v8R pic.twitter.com/rzxprFtQTG