Брад Пит планира да запознае приятелката си с децата

Х оливудският актьор Брад Пит планира да запознае новата си приятелка Инес де Рамон с децата си от Анджелина Джоли. Това съобщава US Magazine.

Според изданието, актьорът все още не е запознал децата си с новата си любима, но скоро всичко може да се промени. Миналата седмица стана известно, че Брад Пит е представил Инес на приятелите си.

„Не че той не обича Инес, просто иска да се увери, че тази връзка ще продължи, преди да предприеме толкова сериозна стъпка“, каза вътрешен човек.

През ноември 2022 г. за първи път се появиха слухове за романтика между Бад Пит и Инес де Рамон. Двойката беше забелязана заедно на концерта на Боно в Лос Анджелис, а след това и на премиерата на новия филм на актьора „Вавилон“.

Новата любима на Пит е диетолог, фитнес треньор и дизайнер на бижута. Тя влезе в обществото на знаменитостите благодарение на брака си с актьора от "Дневниците на вампира" Пол Уесли.

Brad Pitt and Ines de Ramon's "relationship is stronger than ever" as they inch toward their one-year anniversary, a source exclusively tells Us Weekly. https://t.co/8W3LQCa7lL