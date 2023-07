Брад Пит: Ще изгоня олигарха, който купи дела на Анджелина в Château Miraval

Б рад Пит е твърдо решен да изгони руския олигарх, на когото Анджелина Джоли тайно продаде своя дял от френското им лозе на стойност 500 млн. долара, съобщават ексклузивно източници.

Пит е бесен на Юрий Шефлер за това, че в съдебните документи, разкрити за пръв път в понеделник, го е осмивал като "актьор, а не винопроизводител" и го е представял като холивудски дилетант. Сега той е по-решен от всякога да се отърве от руснака, твърдят източниците.

The actress’s lawyers claim that her ex-husband’s interest in viniculture is an affectation. We ask what his Château Miraval neighbours — the makers of Whispering Angel — think https://t.co/UzleZS3ii3