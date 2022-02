Новите открития, които променят представите ни за динозаврите

П рез последните няколко години в сферата на палеонтологията бяха направени редица значими открития.

Те разкриха някои изненадващи подробности за едни от най-изумителните създания, обитавали нашата планета. Знаете ли кой е най-дългият динозавър, откриван някога? С каква скорост се движели двуногите хищници? Какъв е общият брой на всички тиранозаври, съществували някога? И кой динозавър имал костен израстък на опашката си, приличащ на меч?

Supersaurus were one of the largest dinosaurs ever to walk the earth.

Because of their size, going deep inside the forest was not possible.

Hence they used their long, elongated neck to get foliage.

Отговорите на тези и други въпроси може да научите в следващите редове:

Истински гигант

Най-дългият динозавър, известен на палеонтолозите, носи име, което му подхожда перфектно – суперзавър. Досега имаше известни противоречия по отношение на точните му размери, но ново изследване, ръководено от палеонтолога Брайън Къртис от Музея по естествена история в Аризона, разкрива непознати до този момент подробности за тези огромни същества.

Според заключенията на учените, когато суперзавърът живял преди около 150 млн. години по време на Юрския период, дължината на тялото му надхвърляла 39 м. и в някои случаи дори достигала изумителните 42 м.

За пръв път фосили на суперзавър били открити преди половин век в находище, което спокойно може да бъде определено като „салата от кости“, отбелязва Къртис. Тъй като там имало останки от няколко различни вида, учените не били съвсем сигурни кои от тях принадлежат на новооткрития исполин.

Not all two-legged dinosaurs were like the lumbering Tyrannosaurus rex. https://t.co/CEh59JFMUS — ABC News (@ABC) December 10, 2021

В продължение на години Къртис анализирал много непроучени кости, благодарение на които успял да даде по-точна оценка на размерите на суперзавъра. Неговите заключения сочат, че шията на въпросния динозавър била дълга около 15 м., а опашката – най-малко 18 м.

Бързи хищници

Досегашните представи за бързината на месоядните динозаври трябва да бъдат преосмислени. Това сочат резултатите от изследването на следи на два теропода (двуноги динозаври, хранещи се с месо), открити в южна Испания.

Според учените единият от въпросните динозаври, които живели през периода Креда, спокойно можел да развие скорост от около 45 км/ч.

„Откритите следи ни предоставиха отлична възможност да разберем повече за начина, по който се придвижвали тези забележителни създания. Данните, с които разполагаме, сочат, че хищниците били значително по-бързи, отколкото предполагахме досега“, отбелязва Пабло Наваро-Лорбес, който е един от авторите на изследването.

Най-известният представител на тероподите несъмнено е емблематичният Тиранозавър рекс. Дали и той можел да се похвали с изненадваща бързина? Ни най-малко. Най-новите изследвания показват, че този огромен хищник се движел със скорост от около 5 км/ч.

Tyrannosaurus rex was a fearsome predator, but it sure wasn't a particularly fast mover.



In fact, most humans could easily keep up with the dinosaur without breaking a sweat. https://t.co/sBAnHRRUhW — CNN International (@cnni) April 25, 2021

Това обаче изобщо не означава, че той бил безобиден. Все пак става въпрос за създание, което разполагало със зъби, големи колкото банани, а захапката му била толкова силна, че с лекота можела да строши и най-здравите кости.

Преброяване на тиранозаврите

Какъв е точният брой на тиранозаврите, живели на нашата планета? Отговор на този въпрос се опитва да даде изследване, резултатите от което бяха публикувани в престижното издание Science.

Според авторите му около 2,5 млрд. представители на този вид живели през последните 2,5 млн. години от периода Креда. Учените взели предвид различни фактори – като общия брой на поколенията, размера на местообитанията им и гъстотата на популациите.

Въпросният брой изглежда внушително – особено като се има предвид, че към момента откритите екземпляри са значително по-малко. Изчисленията на учените сочат, че по едно и също време на територията на съвременна Северна Америка живеели по около 20 000 тиранозавъра.

Billions of Tyrannosaurus rex roamed North America during their fascinating reign as top predators, according to a team of researchers https://t.co/Zc3LmJ1HVW — CNN International (@cnni) April 18, 2021

Изследването е революционно, тъй като за пръв път се прави опит да се определи броя на отдавна изчезнали същества. То също така може да послужи като основа за провеждането на други подобни проучвания.

Боен клуб

Наскоро бяха публикувани резултатите от още едно изследване, посветено на тиранозаврите. Анализирани били следите от ухапвания, открити по черепите на някои от тези огромни хищници.

Учените смятат, че те са доказателство за агресивното поведение на тиранозаврите. Те се хапели по муцуните, когато се сражавали за територия, храна или по-висок статус в йерархията.

Изследвани били общо 202 черепа. По тях били открити 324 следи от ухапвания от други тиранозаври. Учените установили, че в повечето случаи белези имало единствено по черепите на мъжките екземпляри, което навежда на мисълта, че само те участвали в подобни сражения.

Впечатляващото оръжие на ходещите танкове

Анкилозаврите били едни от най-добре защитените растителноядни динозаври. На дължина достигали до около 7 метра и тежали приблизително 2 тона.

Палеонтолозите често ги наричат ходещи танкове, което никак не е преувеличено. На гърба си имали плочки и шипове, а опашката им завършвала с костно образувание, приличащо на боздуган. С негова помощ, те лесно можели да нанесат тежки травми на всеки хищник, осмелил се да ги нападне.

This unique structure at the back end of Stegouros elengassen, a species of ankylosaur that lived between 72 million and 75 million years ago, strongly resembles an Aztec war club called a macuahuitl. https://t.co/6rcG9iBpRf — Science News (@ScienceNews) December 5, 2021

Наскоро в Чили беше открит изключително добре запазен скелет на непознат до този момент вид анкилозаври - Stegouros elengassen.

Това, което незабавно направило впечатление на учените, била неговата опашка. Тя завършвала с израстък, подобен на макуахуитл (ръкопашно оръжие, направено от дърво, което прилича на меч. То било използвано от маите и ацтеките. От двете му срещуположни страни имало остриета, изработени от поставени близо едно до друго парчета обсидиан или кремък).

Според изследователите това показва по колко различен начин протекла еволюцията при анкилозаврите, оказали се в южното полукълбо след разделянето на суперконтинента Пангея (това се случило през периода Юра.

В резултат се образували два нови континента – Гондвана и Лавразия) в сравнение с онези, намиращи се в северното полукълбо.

Миграцията на динозаврите

Един от въпросите, които измъчват палеонтолозите от дълги години, е как са мигрирали динозаврите. Според ново изследване, извършено от екип американски учени, отговор могат да дадат т. нар. гастролити – малки камъчета, които някои видове поглъщали, за да улеснят смилането на храната в червата им. Палеонтолозите забелязали подобни камъчета сред костите на завроподи (големи растителноядни динозаври) от Юрския период, открити в Уайоминг.

Проведеното изследване показало, че гастролитите били погълнати на територията на съвременен Уисконсин – т.е. динозаврите изминали около 1500 км.

„В нашето съвремие има някои големи животни, които, след като прекарат известно време на дадено място, са принудени да го напуснат, тъй като са изразходвали ресурсите му. Най-вероятно именно това била причината и за миграцията на завроподите“, отбелязва Елизабет Никълс от Кралския музей по палеонтология „Тирел“ в Албърта, Канада.

