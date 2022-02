Откриха доказателство за динозавър, страдал от дихателна болест

П алентолози описаха динозавър, живял преди 150 милиона години на територията на днешния щат Монтана, който е страдал от симптоми на грип и пневмония, съобщи Ройтерс.

Фосилът, наречен Доли, е първото доказателство за дихателна болест при динозаврите. На три от шийните му прешлени има разраствания, подобни на броколи, образували се заради инфекция във въздушните пътища, свързани с белите дробове.

The fossil of this dinosaur, nicknamed “Dolly” for Dolly Parton, has revealed what could be the first evidence of respiratory infection in a dinosaur, according to new research. https://t.co/6KghOWZqld