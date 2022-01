"Бронираните" динозаври са били мудни и с лош слух

П алеонтолози от университетите на Грайфсвалд, Германия, и Виена, Австрия, за първи път са изследвали щателно мозъка на анкилозавър или "брониран" динозавър, пише сп. "Сайънтифик рипортс".

Древните растителноядни създания са имали "брони" и "бухалки" в края на опашките си, за да се предпазват от врагове.

First image is a fantastic masterpiece by the very talented artist @ArtofFabricious. Long ago in an ancient lost forest of the Late Cretaceous Period, in what will one day become Austria. A Struthiosaurus austriacus is walking through the middle of the wilderness while being pic.twitter.com/4Iv5TeQPT2