Ударите от астероиди: Нараства ли опасността за Земята

Н ашата планета добре крие белезите си от астероиди. Всъщност това е не е много хубаво, тъй като доказателствата за предишни удари на астероиди могат да ни помогнат да планираме по-добре следващия катастрофален удар.

Всъщност главният учен от Центъра за космически полети "Годард" на НАСА Джеймс Гарвин смята, че може да сме разчели погрешно следите от някои от по-сериозните удари на астероиди, които са се случили през последните милиони години.

Ако той е прав, вероятността да бъдем ударени от нещо неприятно може да се окаже по-голяма, отколкото предвиждат сегашните оценки.

Както Гарвин се изрази красноречиво по време на презентацията си на неотдавнашната конференция по лунна и планетарна наука: "Това би било в диапазона на сериозните събития, които се случват."

Най-известният от всички метеоритни удари - убийственият за динозаврите удар, пробил дупка в земната кора край днешния полуостров Юкатан преди около 66 милиона години - се откроява с опустошителните си последици за живота на Земята.

Devastating asteroid hitting the Earth more likely than previously thought: scientist https://t.co/IfK8cbsZfA pic.twitter.com/R6P34GDY47