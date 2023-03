Рискът намалява: Ще има ли сблъсък на Земята с астероид през 2046 г.

Р искът от сблъсък на Земята с астероид през 2046 г. се отдалечава, съобщи АФП.

Наскоро астрономите откриха астероид с размера на олимпийски басейн, който може да се разбие в Земята в Деня на свети Валентин през 2046 г. Вероятността за това обаче бе оценена като слаба.

NASA says there's a chance that newly discovered Asteroid 2023 DW will hit Earth.



