2023 DW: НАСА следи астероид, който може да удари земята на Свети Валентин 2046 г.

Н овооткрит астероид с размерите приблизително на олимпийски плувен басейн има „малък шанс“ да се сблъска със Земята след 23 години. Учените са изчислили, че това може да се случи на Свети Валентин през 2046 г., съобщава Службата за координация на планетарната отбрана на НАСА.

Вероятността астероидът да удари Земята е 1 на 625 въз основа на прогнози за данни от Европейската космическа агенция , въпреки че системата Sentry на лабораторията за реактивни двигатели на НАСА изчислява шансовете по-близо до 1 на 560. Лабораторията проследява потенциални сблъсъци с небесни обекти, съобщава CNN.

Космическата скала - наречена 2023 DW - е единственият обект в рисковия списък на НАСА, който се класира на 1 от 10 по скалата за опасност от удар в Торино, показател за категоризиране на прогнозирания риск от сблъсък на обект със Земята. Всички останали обекти се класират на 0 по скалата на Торино.

Въпреки че 2023 DW оглавява списъка, неговото класиране от 1 означава само, че „шансът за сблъсък е изключително малко вероятен и няма причина за обществено внимание или обществено безпокойство“, според Jet Propulsion Laboratory, докато класирането 0 означава „вероятността от сблъсъкът е нула или е толкова нисък, че да бъде ефективно нула.

„Този ​​обект не е особено тревожен“, каза Дейвид Фарнокия, навигационен инженер в лабораторията за реактивни двигатели в Пасадена, Калифорния.

Служители на НАСА предупредиха, че шансовете за удар могат да бъдат драматично променени, тъй като се събират повече наблюдения на 2023 DW и се извършва допълнителен анализ.

„Често, когато нови обекти се откриват за първи път, необходими са няколко седмици данни, за да се намалят несигурностите и да се предвидят адекватно орбитите им години напред в бъдещето.“, отбелязва NASA Asteroid Watch във вторник в Twitter.

Риск от удар с астероид

Обичайно е новооткритите астероиди да изглеждат по-заплашителни, когато бъдат наблюдавани за първи път.

„Тъй като орбитите, произтичащи от много ограничен набор от наблюдения, са по-несигурни, по-вероятно е такива орбити да „позволят“ бъдещи въздействия“, отбелязва Центърът за изследване на обекти в близост до Земята, разположен в Лабораторията за реактивни двигатели, на уебсайта си.

Най-често заплахата, свързана с конкретен обект, ще намалее с появата на допълнителни наблюдения.

„Въпреки това такива ранни прогнози често могат да бъдат изключени, тъй като включваме повече наблюдения и намаляваме несигурността в орбитата на обекта“, сочи още информацията от уебсайта.

„Най-често заплахата, свързана с конкретен обект, ще намалее, когато станат налични допълнителни наблюдения.“

Може да минат няколко дни, преди да могат да бъдат събрани нови данни поради близостта на астероида до Луната, отбеляза Farnocchia в имейл до CNN. Последната пълна луна беше преди два дни и все още изглежда ярка и голяма в небето, вероятно закривайки 2023 DW от непосредствено наблюдение, каза той.

„Но тогава обектът ще остане видим в продължение на седмици (дори месеци с по-големи телескопи), така че можем да получим много наблюдения, ако е необходимо“, добави той.

Астероидът е с диаметър около 160 фута (около 50 метра), според данни на НАСА. Докато 2023 DW обикаля около слънцето, той има 10 прогнозирани близки подхода към Земята, като най-близкото кацане е на 14 февруари 2046 г. и девет други между 2047 и 2054 г. Най-близкото разстояние, което астероидът се очаква да пътува до Земята, е около 1,1 милиона мили (1,8 милиона километра), отбелязва уебсайтът на НАСА Eyes on Asteroids .

