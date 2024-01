Учени създадоха по-ефективен начин за откриване на обитаеми екзопланети

Т ърсенето на течаща вода на екзопланети е ключът към откриването на живот сред звездите, а сега учените предложиха нова стратегия, която може да подобри шансовете за намирането ѝ.

В новото изследване, публикувано на 28 декември 2023 г. в списание Nature Astronomy, изследователите изказват хипотезата, че ако атмосферата на екзопланета съдържа по-малко CO 2 от съседните ѝ планети, на повърхността ѝ може да има огромни количества вода - или дори живот.

Понастоящем откриването на течаща вода на планети извън Слънчевата система е голямо предизвикателство. От около 5000 екзопланети, които сме открили, не е потвърдено наличието на течна вода на нито една от тях. Най-доброто, което учените могат да направят, е да открият следи от вода в атмосферите на екзопланетите и да определят дали планетите теоретично биха могли да поддържат вода в течно състояние. Това съобщава Live Science.

"Знаем, че първоначално атмосферата на Земята е била предимно CO 2 , но след това въглеродът се е разтворил в океана и е направил планетата способна да поддържа живот през последните около четири милиарда години", казва в изявление съавторът на изследването Амаури Трио, професор по екзопланетология в Бирмингамския университет във Великобритания.

След като въглеродът се разтвори в океаните, тектоничната дейност го блокира в земната кора, създавайки ефективен абсорбатор на въглерод. Това отчасти е причината нашата планета да има значително по-ниски нива на CO 2 в сравнение с нашите съседи - земната атмосфера съдържа около 0,04% CO 2 , докато атмосферите на Венера и Марс са с над 95% CO 2 .

Ако учените наблюдават атмосфера с подобно ниско съдържание на въглерод на някоя екзопланета, това може да означава наличието на огромни океани, подобни на нашите, казват изследователите.

Търсенето на СО2 е по-лесно, отколкото намирането на течна вода. CO 2 абсорбира много добре инфрачервеното излъчване, което означава, че произвежда силен сигнал, който учените могат да открият.

