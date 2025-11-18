България

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

18 ноември 2025, 17:15
Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза
Източник: iStock/GettyImages

В ременно е затворено движението в прохода Боаза край Търговище. Причината е пътен инцидент, при който товарен автомобил – цистерна се е преобърнал извън пътното платно на първокласния път София - Варна. Това съобщи пред БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР Ани Кръстева.

Сигнал за инцидента е получен в 12:15 часа. Според информацията на полицията цистерната не е превозвала газ. Няма пострадали хора. Причините за произшествието предстои се изясняват.

Цистерна се преобърна и затвори пътя Велико Търново-Русе

Към момента със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил. 

До освобождаването на пътното платно движението се регулира от служители на сектор „Пътна полиция“ и Районно управление – Търговище при областната дирекция.

Цистерна се преобърна в района на с. Буново

Осигурени са обходни маршрути. За пътуващите в посока София обходът е от Търговище през селата Лиляк, Цветница и Божурка, откъдето се излиза отново на първокласния път. 

Пътуващите за Варна се насочват през селата Божурка, Пайдушко и Лиляк, откъдето се качват отново на главния път. 

Източник: БТА, Екатерина Христова    
Пътен инцидент Цистерна Проход Боаза
