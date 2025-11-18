Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Л итовските власти идентифицираха 16 заподозрени членове на мрежа, която се предполага, че е планирала и организирала терористични атаки в цяла Европа, предаде ДПА, позовавайки се на изявление на главния прокурор Нида Грунскене.

Според прокуратурата заподозрените са изпращали пратки, съдържащи самоделни взривни устройства, до други страни от Европейския съюз и Великобритания.

Саботажи с избухващи пакети: Следите водят към Русия

"Досега 16 души са посочени като заподозрени; за девет от тях са издадени заповеди за арест по съдебно разпореждане", заяви Грунскене. Тя не предостави повече подробности за заподозрените.

През септември литовските съдебни власти обявиха, че са идентифицирали група лица, за които се предполага, че са изпратили запалителни устройства, предназначени за палежи, използвайки услугите на куриерски компании.

Според съобщението две пратки са били изпратени от Вилнюс до Великобритания с товарни самолети на логистичната компания Ди Ейч Ел (DHL), а други две са били изпратени до Полша с камиони на компанията за куриерски услуги Ди Пи Ди (DPD). През юли 2024 г. една от тях се възпламени в логистичен центъра на Ди Ейч Ел в германския град Лайпциг.

Литовските власти твърдят, че разследването е разкрило, че действията са били организирани и координирани от руски граждани, свързани с руското Главното разузнавателно управление (ГУР). Към момента властите не са предоставили повече подробности.

Разследващ доклад, изготвен от медии от балтийските държави и Полша в сътрудничество с руския портал "Инсайдър" (The Insider), посочва, че зад атаките стоят бивши съветски офицери и служители на руските разузнавателни служби.

Литва обвини Русия в терористичен акт

Според разследването пратките, съдържащи запалителни устройства, са преминавали през няколко европейски държави в продължение на близо месец, без да бъдат забелязани. Те са пресекли на няколко пъти границите между балтийските държави и Полша. Случаят се свърза с палежи в търговски центрове във Варшава и Вилнюс.