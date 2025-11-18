Любопитно

О Джей Симпсън и дългият 30-годишен иск – $ 58 млн. за семейството на Голдман

30 години след убийствата на Рон Голдман и Никъл Браун, изпълнителят на наследството поема многомилионния дълг, въпреки скромното състояние на Симпсън

18 ноември 2025, 16:47
О Джей Симпсън и дългият 30-годишен иск – $ 58 млн. за семейството на Голдман
О Джей Симпсън   
Източник: Getty Images

И зпълнителят на наследството на покойния бивш футболист О Джей Симпсън, по-известен със скандалната автомобилна гонка и последвалия съдебен процес за убийство, се съгласи да изплати значителна, многомилионна сума на Фред Голдман, бащата на убития Рон Голдман, пише Hello!.

Рон Голдман беше убит заедно с бившата съпруга на Симпсън, Никъл Браун, през 1994 г., а Симпсън бе обвинен, но по-късно оправдан за убийството. Споразумението идва 30 години след като Симпсън бе осъден да плати над 33 милиона долара на семействата на Голдман и Браун след дело за неправомерна смърт, заведено през 1995 г.

Според съдебни документи, подадени в петък в окръжен съд в окръг Кларк, Невада, изпълнителят на наследството на Симпсън, Малкълм ЛаВърн, се съгласи да плати на Голдман почти 58 милиона долара. Голдман е подал иск като кредитор през юли 2024 г., първоначално искайки малко над 117 милиона долара, след като цивилен съдебен състав призна Симпсън за отговорен за убийствата през юни 1994 г.

Изпълнителят на наследството заяви, че макар да смята иска за „представен добросъвестно“, изчислението на лихвите от страна на Голдман е неточно и първоначалната сума „не изглежда максимално точна на базата на обикновени изчисления на лихви“, но ще продължи да работи с него за „по-точно изчисление на лихвите“.

Адвокатът на Голдман, Микаеле Рафърти, заяви, че приемането на иска от ЛаВърн е „положително признаване на дълга“, като уточни, че това не представлява плащане. „Това приемане позволява процесът по наследството да продължи. Ще следим внимателно развитието на процеса“, добави тя.

Състояние на Симпсън

По време на смъртта на Симпсън през април 2024 г. се съобщаваше, че нетното му състояние е около 3 милиона долара. ЛаВърн съобщи, че стойността на наследството варира между 500 000 и 1 милион долара. Наследството ще плати на Голдман каквото може, след като бъдат покрити административните разходи и дълговете към IRS, тъй като Симпсън имаше задължения към данъчните власти към момента на смъртта си.

Връщане назад – убийствата и съдебният процес

На 12 юни 1994 г. Браун и Рон Голдман бяха открити убити с нож извън апартамента на Браун в Брентууд, Лос Анджелис, и Симпсън, който почина от рак на 76 години, веднага стана заподозрян.

Срещу него бяха повдигнати обвинения и издаден арест, като въпреки че той и адвокатите му се бяха съгласили да се предаде на 17 юни, Симпсън не го направи, водейки до известната автомобилна гонка с бял Ford Bronco от 1993 г., с бившия му съотборник и приятел Ал Коулингс зад волана. Сцената бе наблюдавана от 95 милиона американци.

Следващият съдебен процес през 1995 г., наречен „делото на века“, продължил 11 месеца, като приблизително 100 милиона души следиха излъчването му. Един от най-запомнящите се моменти бе кървавата лява ръкавица, намерена извън дома на Браун. Дясната по-късно бе открита в имота на Симпсън. По време на заседание на 15 юни 1995 г., Симпсън сложи ръкавиците, които се оказаха твърде малки за него. Адвокатът му Джони Лий Кочран известен каза: „Ако не пасва, трябва да го оправдаете!“

О Джей Симпсън Наследство Рон Голдман Никъл Браун Съдебен процес за убийство Гражданско дело Изплащане на дълг Автомобилна гонка Делото на века Фред Голдман
