Украйна удари Русия с американски ракети

У краинската армия днес обяви, че е атакувала военни обекти на руска територия с предоставени от САЩ ракети ATACMS, като нарече този ход "значително развитие", предаде "Ройтерс".

Това е първи, официално потвърден, украински удар с предоставени от САЩ ракети, срещу цели на руска територия, въпреки че ограниченията за Украйна да предприема подобни атаки бяха отменени преди година в края на управлението на президента Джо Байдън.

"Използването на средства за нанасяне на удари на далечно разстояние, включително системи като ATACMS, ще продължи", пише в публикуваното днес изявление на Генералния щаб на украинската армия.

Украйна получи ракети ATACMS през 2023 г., като първоначално САЩ наложиха ограничение за използването им само на украинска територия, около една пета от която е окупирана от Русия. Байдън, който по това време все още оглавяваше Белия дом, отмени тези ограничения през ноември 2024 г. Този ход първоначално беше критикуван от приемника му Доналд Тръмп.

Киев настоява САЩ да му предоставят и ракети "Томахоук", чиито обсег е до 2500 км или 8 пъти по голям от този на ATACMS. Според Украйна ракетите с по-голям обсег ще принудят Русия да седне на масата за мирни преговори.