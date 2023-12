„Истинско чудовище“ в дълбокия Космос: "Джеймс Уеб" засне новооткрита галактика

К осмическият телескоп "Джеймс Уеб" на НАСА засне „истинско чудовище“ в дълбокия Космос – прашна галактика, раждаща стотици звезди годишно.

Астрономите от Тексаския университет в Остин забелязаха зловещото червено петно ​​в данните на телескопа, идентифицирайки галактиката AzTECC71, образувана около 900 милиона години след Големия взрив.

Снимките на AzTECC71 показва призрачния обект с две очи и голяма отворена уста, сякаш крещи в бездната.

NASA's James Webb captures 'a real monster' face in deep space: Newly-discovered galaxy spewing out stars has ghoulish formation https://t.co/3LrqPVDR5U pic.twitter.com/UrH6BZqwrJ