18 ноември 2025, 22:55
Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки
В ажно е да има трайно, отговорно и смислено решение за коледните и великденските добавки. Това каза Деница Сачева, председател на парламентарната социална комисия и зам.-председател на ГЕРБ, пред журналисти в парламента, след като социалната комисия обсъди и одобри бюджета на Държавното обществено осигуряване и средствата за социалните разходи в държавния бюджет за 2026 г.

Сачева посочи, че очаква от социалния министър Борислав Гуцанов законодателни промени, които да регламентират нов вид социална помощ – подкрепа за Коледа и Великден, която да бъде насочена към най-уязвимите групи. Сред тях са пенсионери, самотни родители и многодетни семейства, както и самотно живеещи хора, които са социално слаби.

Има възможност да се направи справедливо разпределение на средствата, посочи тя. По думите й всяка година добавките са причина за множество спорове, като се постигат решения, които не удовлетворяват обществото.

Сачева подчерта, че освен при пенсионерите, бедността се усеща и при децата, особено по празниците. Трябва да постигнем справедлив механизъм, отбеляза тя. Според нея няма как да се случи за тази Коледа, но въпросът трябва да намери трайно решение.

За предстоящата Коледа трябва да се провери дали има необходимите разчети, за да се осигурят средства и при възможност да се намери най-балансирано и справедливо решение, допълни Деница Сачева. 

