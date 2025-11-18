NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

П овече от пет години след началото на мисията си марсоходът Perseverance на NASA продължава да се движи по повърхността на Червената планета и, както всяко петгодишно дете, спира да разглежда всеки камък по пътя си, предаде Science Alert.

Едно от последните му открития изглежда доста не на място и кара учените да се чудят дали изобщо е от марсиански произход.

Камъкът с ширина около 80 см е открит в района Верноден на кратера Джезеро и е получил името Phippsaksla. NASA публикува две снимки – отблизо и от малко по-далеч.

Това, което прави Phippsaksla истински „чужденец“ в геоложката си околност, е съставът му: богат на желязо и никел, той предполага, че камъкът не е прекарал целия си живот на Марс, а е метеорит, паднал на планетата в някакъв момент от миналото.

"Phippsaksla" rock encountered by Perseverence rover, 80cm (31in) across--likely a meteorite due to its iron/nickel-rich composition

Perseverance captured the image using its Left Mastcam-Z camera - NASA/JPL-Caltech/ASU pic.twitter.com/JDYk8qcU67 — Black Hole (@konstructivizm) November 17, 2025

Железо-никеловите метеорити са много по-рядко срещани от каменните си „братовчеди“. Обикновено те са образувани в ядрата на големи астероиди, където тежките минерали са потънали към центъра на разтопените скали в ранните дни на Слънчевата система.

Учените от NASA първо забелязали камъка заради необичайната му форма – по-голям е и стърчи по-високо от околните, със странна повърхност. Perseverance направи няколко снимки с една от усъвършенстваните си камери Mastcam-Z.

За да анализира химията на Phippsaksla, марсоходът използвал лазерите и спектрометрите на инструмента SuperCam, които измерили дължините на вълните на светлината и дали ясна представа за съдържанието на желязо и никел.

🚨 PERSEVERANCE JUST FOUND SOMETHING ON MARS THAT… SHOULDN’T BE THERE



NASA’s rover has been crawling across Jezero Crater for four years without spotting a single iron-nickel meteorite - something every other Mars rover stumbled on like loose change.



Then, out of nowhere, this… https://t.co/vW60cG0oyg pic.twitter.com/U1MtoPM43J — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 16, 2025

Макар Phippsaksla да изглежда като далечен гост от космоса, присъствието му в района Верноден на кратера Джезеро не е напълно неочаквано. Железо-никелови метеорити вече са намирани на други места по Марс.

Ще са необходими допълнителни анализи, за да се потвърди със сигурност, че това наистина е метеорит на марсианската повърхност, но ако се окаже такъв, това ще бъде поредното значимо първо постижение за Perseverance и ще ни даде още улики за Червената планета и нейната история.

Perseverance е първият ровер, който събира проби от марсиански скали.

Formada por ferro e níquel, rocha batizada de Phippsaksla pode ter origem fora do planeta, segundo análises do rover Perseverancehttps://t.co/h3Jl9BGY6p — epocanegocios (@epocanegocios) November 18, 2025

Ако NASA реши, че си струва да върне парче от Phippsaksla на Земята, пробите могат да бъдат прибрани за бъдещ транспорт. За съжаление Perseverance не може сам да изпрати колекцията си обратно – ще е необходим друг космически апарат, който да ги вземе.

От кацането си на Марс през февруари 2021 г. насам Perseverance постигна много: обиколи древни езерни легла, откри завладяващи скали на повърхността и намери признаци, че някога на планетата може да е имало живот.

Марсоходът ни даде възможност да видим отблизо детайли от марсианския пейзаж – включително вулкани – които не могат да се наблюдават с телескопи от Земята, колкото и усъвършенствани да са те днес.

Perseverance дори постави нов рекорд за най-дълго пътуване на друга планета. Няма определена крайна дата за мисията му, което означава, че малкият ентусиаст на камъните може да продължи да открива и споделя нови находки още дълго време.