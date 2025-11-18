Свят

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

18 ноември 2025, 17:20
NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета
Източник: iStock/Getty Images

П овече от пет години след началото на мисията си марсоходът Perseverance на NASA продължава да се движи по повърхността на Червената планета и, както всяко петгодишно дете, спира да разглежда всеки камък по пътя си, предаде Science Alert

Едно от последните му открития изглежда доста не на място и кара учените да се чудят дали изобщо е от марсиански произход.

Камъкът с ширина около 80 см е открит в района Верноден на кратера Джезеро и е получил името Phippsaksla. NASA публикува две снимки – отблизо и от малко по-далеч.

Това, което прави Phippsaksla истински „чужденец“ в геоложката си околност, е съставът му: богат на желязо и никел, той предполага, че камъкът не е прекарал целия си живот на Марс, а е метеорит, паднал на планетата в някакъв момент от миналото.

Железо-никеловите метеорити са много по-рядко срещани от каменните си „братовчеди“. Обикновено те са образувани в ядрата на големи астероиди, където тежките минерали са потънали към центъра на разтопените скали в ранните дни на Слънчевата система.

Учените от NASA първо забелязали камъка заради необичайната му форма – по-голям е и стърчи по-високо от околните, със странна повърхност. Perseverance направи няколко снимки с една от усъвършенстваните си камери Mastcam-Z.

За да анализира химията на Phippsaksla, марсоходът използвал лазерите и спектрометрите на инструмента SuperCam, които измерили дължините на вълните на светлината и дали ясна представа за съдържанието на желязо и никел.

Макар Phippsaksla да изглежда като далечен гост от космоса, присъствието му в района Верноден на кратера Джезеро не е напълно неочаквано. Железо-никелови метеорити вече са намирани на други места по Марс.

Ще са необходими допълнителни анализи, за да се потвърди със сигурност, че това наистина е метеорит на марсианската повърхност, но ако се окаже такъв, това ще бъде поредното значимо първо постижение за Perseverance и ще ни даде още улики за Червената планета и нейната история.

Perseverance е първият ровер, който събира проби от марсиански скали. 

Ако NASA реши, че си струва да върне парче от Phippsaksla на Земята, пробите могат да бъдат прибрани за бъдещ транспорт. За съжаление Perseverance не може сам да изпрати колекцията си обратно – ще е необходим друг космически апарат, който да ги вземе.

От кацането си на Марс през февруари 2021 г. насам Perseverance постигна много: обиколи древни езерни легла, откри завладяващи скали на повърхността и намери признаци, че някога на планетата може да е имало живот.

Марсоходът ни даде възможност да видим отблизо детайли от марсианския пейзаж – включително вулкани – които не могат да се наблюдават с телескопи от Земята, колкото и усъвършенствани да са те днес.

Perseverance дори постави нов рекорд за най-дълго пътуване на друга планета. Няма определена крайна дата за мисията му, което означава, че малкият ентусиаст на камъните може да продължи да открива и споделя нови находки още дълго време.

Източник: ScienceAlert    
Perseverance Марс Метеорит НАСА Железо никелов метеорит Кратер Джезеро Phippsaksla Космически изследвания Научни открития Марсиански камък
Последвайте ни

По темата

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

Hyundai планира огромно увеличение на износа на е-коли от Южна Корея

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 1 час

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

България Преди 1 час

Протестните действия ще се провеждат поетапно

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 1 час

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 2 часа

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

България Преди 2 часа

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла "Поетите"

<p>Кой стои зад саботажа на жп линията в Полша</p>

Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Свят Преди 2 часа

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж"

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Пред Apple стоят исторически важни решения за бъдещето

Технологии Преди 2 часа

Компанията изглежда съзнава това и се подготвя

<p>Темата на Met Gala 2026 ще бъде &bdquo;Изкуството на костюма&ldquo;</p>

Темата на Met Gala 2026 ще бъде „Изкуството на костюма“

Любопитно Преди 2 часа

Водещи спонсори на събитието ще бъдат Джеф Безос и Лорън Санчес

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Генерал от НАТО: Германия не е стратегически зряла, нужна е промяна

Свят Преди 2 часа

Има нужда да се обсъди как възпирането да действа в бъдеще в т.нар. „сива зона“ на хибридни атаки

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Любопитно Преди 2 часа

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Свят Преди 2 часа

Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване

<p>Този често срещан навик увеличава риска от сърдечносъдови заболявания</p>

Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания

Любопитно Преди 2 часа

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

България Преди 3 часа

Теменужка Петкова: Възможният бюджет е това

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 3 часа

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

<p>МИ5 със сериозно предупреждение към британските депутати&nbsp;</p>

Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Свят Преди 3 часа

Известно е, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

НА ЖИВО: Шотландия U21 срещу България U21 - състави

Gong.bg

Ден на мечтите за ЦСКА U9 (видео)

Gong.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg

Задържаха шофьор на камион, седнал зад волана с 4,85 промила алкохол (СНИМКА)

Nova.bg