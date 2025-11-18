България

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов

18 ноември 2025, 16:26
Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София
Източник: БТА

О мбудсманът Велислава Делчева поиска оттегляне на решението за по-високите цени и новите зони за паркиране в София.

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов, председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и към кмета на Столична община Васил Терзиев заради десетки жалби на столичани до институцията, в които изразяват сериозни притеснения от разширяването на „синя“ и „зелена“ зони и увеличаването на цените за паркиране. 

По-високи цени за паркиране предлага Столична община

„На основание на Закона за омбудсмана настоявам да упражните правомощията си съобразно предоставените Ви компетентности съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и по-конкретно като върнете Решението на СОС или предложете неговото оттегляне, съответно осъществите контрол за законосъобразност“, пише Делчева.

Тя аргументира тезата си с липсата на широко обществено обсъждане, което не е позволило достатъчен диалог с гражданите по такава важна за столичани тема. 

Омбудсманът подчертава, че след анализ са констатирани съществени проблеми в процедурата по подготовката и приемането на наредбата. Има сериозен дефицит на фактически и правни основания, обосноваващи разширяването на зоните за платено паркиране и увеличението на цените. И в процеса на изработване на проекта са допуснати пропуски, противоречащи на принципите за прозрачност, участие и обоснованост на нормативните актове.

 „Разширяването на „синя зона“ и „зелена зона“ за паркиране в София и увеличението на цените е промяна, която ще окаже значими последици за гражданите, което предполага провеждане на по-широко обществено обсъждане по райони, така че  да се даде възможност в най-голяма степен да бъдат изразени различни мнения и становища. Такава е била до момента практиката на СО“, пише омбудсманът.

Синята зона поскъпва до 4 лв./час, работи и в неделя

Въпреки че проектът за изменение на наредбата е бил подложен на писмени обществени консултации от 24 септември до 23 октомври 2025 г., правната рамка на Столична община изрично предвижда възможност за провеждане и на открити обществени обсъждания, когато предстоят значими промени за голям брой граждани.

Посочва, че подобни обсъждания са провеждани в различни райони на столицата в периода 2020–2022 г. при изменения със сходен характер, но за настоящите промени не са представени аргументи защо такава практика не е приложена.

 „Както е видно от обобщената справка на подадените в периода на писмените консултации, от общо 107 становища от граждани, едва 20 са изцяло или частично в подкрепа на предложения за обсъждане проект на наредба, което е по-малко от 20% от всички участвали граждани“, подчертава Велеслава Делчева.

Тя обръща внимание на факта, че на 13 септември 2025 г. е публикувана онлайн анкета за мнението на гражданите и бизнеса във връзка с паркирането в столицата, която е била активна само 10 дни и към момента не е достъпна. Според кмета на Столична община, резултатите от нея са послужили като основание за стартиране на проекта на наредбата.

„В тази връзка смятам, че анкетата, която не е достъпна вече, няма представителен характер и не дава реална представа за мнението на столичани по темата“, категорична е Велеслава Делчева.

Според нея към проекта липсват и подробни данни какви са причините и необходимостта от разширяване на зоните за платено паркиране, както и икономическа обосновка на новите цени.

Освен това не са представени и ключови данни – какви приходи от паркиране са събрани през 2024 и 2025 г., достатъчни ли са те за покриване на разходите и как ще бъдат използвани средствата след увеличението.

Определените различни срокове за влизане в сила на правилата също не са мотивирани, което създава предпоставки за неравнопоставеност между районите.

Омбудсманът обръща внимание на факта, че в проекта недостатъчно са разгледани възможните алтернативни решения, посочени в Плана за устойчива градска мобилност – изграждане на буферни, периферни, подземни и етажни паркинги, които биха облекчили централните части на града.

Сред слабостите е и липсва на анализ на социалните и здравните последици от намаленото време за паркиране около болници, училища, детски градини и други обществени обекти, посещавани ежедневно от уязвими групи. Предвидените ограничения – като максимален престой от два часа и липса на кратък режим от 15-30 минути около училища – могат да възпрепятстват достъпа до тези услуги. Затова омбудсманът препоръчва да бъде обмислен по-гъвкав режим на паркиране в зоните около лечебни и образователни заведения, който да отчита тяхната социална функция и потребностите на гражданите.

Източник: БГНЕС    
Паркиране в София Омбудсман Столична община
Последвайте ни
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Глобален срив - X и много сайтове, и в България, офлайн заради сериозен срив на Cloudflare

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Парламентарната комисия по финанси прие държавния бюджет

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

3 милиона българи под заплаха заради нови правила за наем на земя

pariteni.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 16 минути

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

<p>Кой стои зад саботажа на жп линията в Полша</p>

Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Свят Преди 48 минути

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж"

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Древни европейски тайни пазят здравето ни - съвети от Исландия до Украйна

Любопитно Преди 1 час

Това не са модерни съвети от последния популярен уелнес подкаст, а древни навици, които поддържат физическата форма в продължение на поколения

<p>Този често срещан навик увеличава риска от сърдечносъдови заболявания</p>

Този често срещан навик води до Алцхаймер и сърдечносъдови заболявания

Любопитно Преди 1 час

„Знаем, че фактори от околната среда като замърсяването на въздуха и шума могат да доведат до сърдечни заболявания"

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Тимур Миндич: Мозъкът зад $100 млн. корупционна схема в Украйна

Свят Преди 1 час

Обхватът на това влияние беше разкрит, когато украинските антикорупционни органи публикуваха резултатите от 15-месечно разследване на схема за присвояване

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

5 зодии с невероятен късмет през сезона на Стрелец, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 1 час

Сезонът продължава от 22 ноември до 21 декември

<p>МИ5 със сериозно предупреждение към британските депутати&nbsp;</p>

Разузнавателна служба предупреди британските депутати за риск от шпиони

Свят Преди 1 час

Известно е, че две лица използват „ЛинкeдИн“, за да „провеждат мащабна кампания в полза на“ китайското правителство

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Синът на Анджелина Джоли с нова дръзка визия (СНИМКИ)

Свят Преди 1 час

Прическата е почти идентична с ярко розовата коса, с която Джоли се появи преди повече от 25 години

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Киев: Русия насилствено мобилизира над 46 000 украинци

Свят Преди 1 час

Тези числа обхващат периода от февруари 2022 г. до юли 2025 г.

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Макрон е недоволен, но "компромисът е необходим"

Свят Преди 1 час

"Политическата ситуация се промени и ние трябва да работим по различен начин", заяви Макрон

Шон „Диди“ Комбс

Шон „Диди“ Комбс с ново тежко обвинение за сексуално насилие

Любопитно Преди 2 часа

Инцидентът засяга мъж, публицист и продуцент

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любовната история на Коби и Ванеса Брайънт

Любопитно Преди 2 часа

Двойката беше женена 19 години, преди баскетболната икона да загине на 26 януари 2020 г.

.

3 години търсене: НАСА откри, че е изтрила собствените си кадри от кацането на Луната

Любопитно Преди 2 часа

През 2006 г. НАСА призна, че е загубила оригиналните записи

<p>AI война за милиарди: Мъск се подигра на Джеф Безос</p>

„Имитатор“: Илон Мъск нападна новия проект на Джеф Безос за милиарди долари

Свят Преди 2 часа

През 2025 г. AI вече не е само за чатботове – става дума за реални машини, Космос и следващата промишлена революция

<p>Лувърът затвори една от галериите си</p>

Лувърът затвори една от галериите си заради структурни проблеми

Свят Преди 2 часа

Галерията "Кампана", която включва девет зали с древногръцка керамика на първия етаж, беше затворена заради структурна слабост, съобщи музеят

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

Управляващите искат коледните добавки за догодина да се уредят чрез закон

България Преди 2 часа

Дали ще има такива за тази година все още се обсъжда и се търси политическо решение

Всичко от днес

От мрежата

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Ден на мечтите за ЦСКА U9 (видео)

Gong.bg

Ламин Ямал е готов да покори новия "Камп Ноу"

Gong.bg

Сайтове у нас и по света са недостъпни заради глобален срив в Cloudflare

Nova.bg

Омбудсманът иска оттегляне на решението за по-скъпо паркиране в синя и зелена зона в София

Nova.bg