Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Доц. Джеймс Йоловски обясни, че ще има кратко технологично прекъсване заради еврото

18 ноември 2025, 21:20
М алко повече от 40 дни остават до въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г. Какво трябва да направят гражданите със спестените си левове, ще работят ли банкоматите в новогодишната нощ и как ще се променят банковите ни сметки? По тези ключови въпроси в "Интервюто в Новините на NOVА" главният секретар на Асоциацията на банките в България доц. д-р Джеймс Йоловски даде разяснения и увери, че банковата система е напълно подготвена за плавен преход, а за гражданите не се налагат предварителни действия.

Преходът в Новогодишната нощ: Какво да очакваме от банкоматите?

Един от най-практическите въпроси засяга работата на банкоматите в момента на смяната на валутата. Според доц. Йоловски България прилага подобрен подход спрямо опита на Хърватия, като банкоматите ще бъдат заредени едновременно с левове и евро, разположени в отделни касети.

Президентът на ЕЦБ с напомняне към България

Въпреки това, в нощта на 31 декември срещу 1 януари ще има кратко технологично прекъсване. „Това ще отнеме един кратък интервал от време, който е около 2 часа и половина, в които всъщност няма да можем да използваме временно картите си и няма да можем да използваме банкоматите“, уточни експертът.

След този период, още в ранните часове на 1 януари, банкоматите поетапно ще започнат да функционират и да отпускат само евро банкноти.

Основният съвет към гражданите е да запазят спокойствие и да подходят хладнокръвно. Не е необходимо да се бърза с обмяната или харченето на спестените левове.

През целия месец януари 2026 г. гражданите ще могат да продължат да плащат с левови банкноти и монети в търговските обекти.

В продължение на шест месеца след 1 януари (до края на юни 2026 г.) търговските банки ще обменят безплатно и без такси всички левови банкноти и монети по официалния фиксиран курс.

За гражданите не се налагат никакви предварителни действия по отношение на банковите им сметки и карти. Процесът ще бъде изцяло автоматизиран от страна на банките.

Пътят към еврото: Какво се случва с кредитите и депозитите след 1 януари 2026 г.?

Всички левови сметки ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. Не е необходимо да се открива нова еврова сметка. Ако клиент вече има сметка и в лева, и в евро, след 1 януари той ще разполага с две еврови сметки, като ще има възможност да ги обедини безплатно.

Не е нужно да се заявяват нови банкови карти. Съществуващите ще продължат да функционират нормално.

Всички банкови такси ще бъдат преизчислени по фиксирания курс, като според закона закръглянето ще бъде в полза на клиента.

Готова ли е системата за смяната?

Колкото до това има ли риск за финансовата система, доц. Йоловски беше категоричен: „Категорично не. Банките се подготвят за този процес още от 2020-2021 г. Направени са много тестове. Системата е напълно подготвена“.  Той допусна, че в първите часове след прехода може да има натоварване на системата и временни прекъсвания, но увери, че няма никакви притеснения и рискове за стабилността.

Източник: NOVA    
Въвеждане на еврото Евро в България Банкомати
