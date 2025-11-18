Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

П олицията във Варна залови пиян шофьор с почти 5 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град.

Мъжът, който е на 45 години от Варна, е заловен преди минути в ж.к. „Владислав Варненчик“. При проверката с дрегер на водача уредът е отчел 4,85 промила.

Мъжът е шофирал фирмен товарен автомобил, тип „баничарка“. На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление, уточняват от полицията.

В биографията си той има 7 акта за установени административни нарушения, 7 наказателни постановления и два фиша.

Мъжът ще бъде задържан с полицейска мярка за 24 часа.

