Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Е дин мъж беше убит, а трима бяха ранени при нападение с автомобил и хладно оръжие на Западния бряг, съобщиха израелските въоръжени сили и спешните служби, като по думите на израелските власти става дума за терористична атака, предаде Ройтерс.
В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности.
Zionist settlers carried out a violent attack last night on the village of Al-Jab’a, north of Hebron, burning #Palestinian vehicles and scrawling hateful graffiti on the walls.#GazaGenocide #WestBankGenocide #PalestineGenocide #GazaStarved #FreePalestine #IsraelTerroristState pic.twitter.com/Fj1ZpToB66— JuniorM (@JuniorM26048432) November 18, 2025