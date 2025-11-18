Свят

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

Разполагането на системата „Пчелояд“ е част от спешните усилия на НАТО да укрепи източния си фланг

18 ноември 2025, 20:12
НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия
Източник: istock/Getty Images

П олски войници изстреляха дрон от каросерията на пикап, докато се обучаваха на около 100 километра от украинската граница, за да използват нова система, произведена в САЩ, предназначена да противодейства на заплахата от Русия.

Управляван от пилот, дронът се спусна през зимното небе, за да унищожи целта си: симулирана версия на един от атакуващите дронове, които Москва редовно използва, за да тероризира Украйна.

Разполагането на системата „Пчелояд“ (Merops) е част от спешните усилия на НАТО да укрепи източния си фланг, след като през септември алиансът изпрати изтребители да свалят руски дронове над Полша, предаде АФП.

Този инцидент, последван от поредица необясними полети на дронове, които разтревожиха други европейски страни, послужи като сигнал за уязвимостта на континента почти четири години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна.

В отговор НАТО укрепи силите си в близост до Русия, а Европейският съюз набързо изготви планове за изграждане на система за противодействие на дронове.

По препоръка на НАТО Полша и Румъния, друга страна от източния фланг, бързо придобиха няколко системи „Пчелояд“, за да помогнат за запълването на пропуските в краткосрочен план.

Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Технологията, произведена от фирма, подкрепяна от бившия главен изпълнителен директор на „Гугъл“ Ерик Шмид, вече е доказала своята ефективност при свалянето на руски дронове в Украйна.

„Системата е една от най-ефективните средства за унищожаване на руските дронове „Шахед“, заяви американският генерал Къртис Кинг пред журналисти, поканени да наблюдават тренировката в полска военна база, като се позова на иранските дронове, които Русия използва масово.

„Смятаме, че тя е отговорна за 40% от унищожените дронове в Украйна.“, добави той.

НАТО вдигна изтребители заради Русия

Важно е, че тя е и относително евтина.

През септември НАТО беше принуден да използва най-новите си изтребители F-35, изстрелващи ракети на стойност по един милион долара всяка, за да сваля руски дронове, струващи десетки хиляди долари.

Това беше явно неустойчиво, като се има предвид, че Кремъл редовно изпращаше рояци от стотици такива дронове в Украйна.

За сравнение, дроновете, изстрелвани от системата „Пчелояд“, струват само около 15 000 долара всеки.

„Системата струва приблизително една десета от цената, която Русия плаща за изграждането и използването на система от дронове тип „Шахед“, каза Кинг.

„Пчелояд“, която може да използва изкуствен интелект за насочване към вражески дронове, е само една от многото подобни системи, които страните от НАТО тестват, докато се опитват да внедрят по-бързо повече възможности.

Дронове Система Пчелояд НАТО Руска заплаха
Последвайте ни
Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Конституционният съд се произнесе за отказа от референдум за еврото

Украйна удари Русия с американски ракети

Украйна удари Русия с американски ракети

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

НАТО тества нова защита, за да отблъсне Русия

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо кучето яде котешки изпражнения

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

България Преди 27 минути

Доц. Джеймс Йоловски обясни, че ще има кратко технологично прекъсване заради еврото

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Криза в Сърбия, утроиха вноса на горива

Свят Преди 1 час

САЩ осем пъти отлагаха пълния ембарго режим

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 4 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 4 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 4 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 4 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

България Преди 4 часа

Протестните действия ще се провеждат поетапно

Кремъл обвини Полша в русофобия

Кремъл обвини Полша в русофобия

Свят Преди 4 часа

„Русия е обвинявана за всички прояви на хибридна и директна война, които се случват“, заяви Дмитрий Песков

О Джей Симпсън

О Джей Симпсън и дългият 30-годишен иск – $ 58 млн. за семейството на Голдман

Любопитно Преди 5 часа

30 години след убийствата на Рон Голдман и Никъл Браун, изпълнителят на наследството поема многомилионния дълг, въпреки скромното състояние на Симпсън

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 5 часа

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 5 часа

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

България Преди 5 часа

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

България Преди 5 часа

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла "Поетите"

<p>Кой стои зад саботажа на жп линията в Полша</p>

Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Свят Преди 5 часа

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж"

Тим Кук, изпълнителен директор на Apple

Пред Apple стоят исторически важни решения за бъдещето

Технологии Преди 5 часа

Компанията изглежда съзнава това и се подготвя

<p>Темата на Met Gala 2026 ще бъде &bdquo;Изкуството на костюма&ldquo;</p>

Темата на Met Gala 2026 ще бъде „Изкуството на костюма“

Любопитно Преди 5 часа

Водещи спонсори на събитието ще бъдат Джеф Безос и Лорън Санчес

Всичко от днес

От мрежата

5 признака, че котката ви е заразена с паразити

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО в Gong.bg: Четири интригуващи сблъсъка

Gong.bg

Младежите на България отстъпиха на Шотландия, дузпа раздели двата тима

Gong.bg

"Ройтерс": Украинската армия е атакувала военни обекти в Русия с американски ракети АТАКМС

Nova.bg

Проектобюджетите на ДОО, НЗОК и Бюджет 2026 бяха приети на първо четене в комисиите в НС

Nova.bg