НАСА тества революционна ракета, която може да ни отведе по-бързо до Марс

С лед като стъпи на Луната, следващата дестинация за човечеството е Марс, който представлява изцяло нов набор от предизвикателства при бързото пътуване в космоса на дълги разстояния.

Като важна стъпка за пренасяне на тежки товари през Слънчевата система за кратко време, НАСА обяви поредния успешен тест на иновативен ракетен двигател с достатъчна тяга, за да ни отведе до Червената планета.

Изпитването на прототипа на ротационния детонационен ракетен двигател (RDRE) в Центъра за космически полети "Маршал" на НАСА в Алабама постави нови рекорди за технологията, постигайки 25 810 нютона тяга в продължение на 251 секунди. Това превъзхожда 17 800 нютона тяга, управлявани за почти една минута, които ракетният двигател успя да постигне през 2022 г., като резултатите бяха валидирани в началото на 2023 г.

В крайна сметка целта е да се изгради многократно използваем RDRE от 44 килонютонния клас, който да подобри традиционните ракетни двигатели с течно гориво.

"RDRE позволява огромен скок в ефективността на конструкцията", казва инженерът Томас Тисли, който ръководи проекта RDRE в Центъра за космически полети "Маршал".

Това, което прави RDRE толкова революционен, е, че той използва продължителна детонация, обикаляща около пръстеновиден канал, захранван от смес от гориво и кислород, която се запалва при всяка преминаваща експлозия.

Технологията се разработва от години, а от 2020 г. се тества в лабораторни условия, но едва сега учените показват, че тя е достатъчно стабилна и управляема, за да се използва в реални ракети, които да ни отведат в космоса.

