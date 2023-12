Пъзелът на Вселената: Живеем ли в гигантска празнота

Една от най-големите загадки в космологията е скоростта, с която Вселената се разширява. Това може да бъде предсказано с помощта на стандартния модел на космологията, известен още като Ламбда-студена тъмна материя (ΛCDM). Този модел се основава на подробни наблюдения на светлината, останала от Големия взрив - т.нар. космически микровълнов фон (CMB). Това съобщи IFL Science.

Разширяването на Вселената кара галактиките да се отдалечават една от друга. Колкото по-далеч са от нас, толкова по-бързо се движат. Връзката между скоростта на галактиката и разстоянието се определя от "константата на “Хъбъл", която е около 70 км в секунда на мегапарсек (единица за дължина в астрономията - бел. ред.). Това означава, че една галактика набира скорост от около 50 000 мили в час на всеки милион светлинни години, на които се отдалечава от нас.

За съжаление на стандартния модел тази стойност наскоро беше оспорена, което доведе до това, което учените наричат "напрежение на “Хъбъл", съобщава блогът. Когато измерваме скоростта на разширяване с помощта на близки галактики и свръхнови (експлодиращи звезди), тя е с 10% по-голяма, отколкото когато я предсказваме въз основа на космически микровълнов фон, предава IFL Science.

"Блестяща и зашеметяваща колекция от галактики": Ето ги първите снимки от телескопа „Евклид“

Учените излагат хипотезата, че живеем в гигантска празнота в пространството (област с плътност под средната). Експертите смятат, че това би могло да доведе до раздуване на локалните измервания чрез изтичане на материя от празнотата. Изливите биха се появили, когато по-плътните области, заобикалящи празнотата, я разкъсат - те биха упражнили по-голямо гравитационно привличане от материята с по-ниска плътност вътре в празнотата, посочват учените в статията, публикувана в IFL Science.

При този сценарий би трябвало да се намираме близо до центъра на празнота с радиус около милиард светлинни години и плътност с около 20% по-ниска от средната за цялата Вселена, т.е. не сме напълно “празни”, посочват изследователите.

Такава голяма и дълбока празнота е неочаквана в стандартния модел - и затова е спорна. Космическият микровълнов фон дава моментна снимка на структурата на зараждащата се Вселена, което предполага, че днес материята би трябвало да е равномерно разпределена. Въпреки това, прякото изчисляване на броя на галактиките в различни региони наистина предполага, че се намираме в локална празнота, обясняват експертите.

