Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

18 ноември 2025, 16:28
Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика
Източник: БТА

У крайна се нуждае от повече дронове и от по-добра тактика, каза в интервю за Ройтерс командващият Националната гвардия на Украйна бригаден генерал Олександър Пивненко. 

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации и да напълни фронтовата линия с дронове, за да попречи на руснаците да завземат още територии, каза Пивненко. 

Той отбеляза, че близо четири години след началото на войната Русия продължава да има превъзходство в жива сила, но Киев и Москва имат паритет по отношение на дроновете в ключови зони на бойното поле. 

"Не ни е лесно. Мисля, че постоянно ще е трудно... калта ще направи придвижването по-трудно", добави Пивненко. 

Сраженията се водят по фронтова линия, дълга повече от 1200 км, като Русия казва, че контролира около 19% от територията на Украйна. В течение на времето естеството на сраженията се промени драстично, отбеляза 39-годишният генерал, сражавал се срещу руските сили в източния град Бахмут, преди да започне масовото използване на дронове, които кръжат над фронта и атакуват всеки подвижен обект. 

Зеленски: Дроновете компенсират недостига на други оръжия

Бахмут бе завладян от руските сили в средата на 2023 г. след близо година сражения. Артилерийските и ракетните удари изравниха града със земята. Силите, командвани от Пивненко, сега отбраняват стратегическия град Покровск. 

За да ускорят настъплението си в Покровск, руските сили смениха тактиката си и влязоха на малки групи в града. В продължение на седмици те бяха активни в няколко района на Покровск, разчитайки на дронове за прикритие и атаки срещу вражески позиции. 

Недостигът на жива сила помогна на руснаците да пробият украинските отбранителни линии. Поради това Украйна спешно се нуждае от промени, свързани с технологиите и тактиката, каза Пивненко. Един от начините да се постигне това е по-добрата координация между "отделните равнища" на операциите с дронове. Например военнослужещите, които управляват безпилотни летателни апарати по-близо до фронтовата линия, не бива да си пречат или да дублират действията си с тези, разположени по-далеч от фронта. 

Украйна и Русия: Войната с безпилотни летателни системи

Работата трябва да се разпредели така, че "едно военно подразделение се занимава с едно нещо, а другите с друго. И да не си пречим взаимно", обясни Пивненко. 

Пивненко, който оглавява Националната гвардия на Украйна от 2023 г., е фокусиран върху увеличаването на броя и видовете дронове, използвани от неговите подразделения, подобряване и разширяване на обучението на новомобилизирани войници и поддържането на бойния дух на изтощените военнослужещи. 

"Трябва да сме много гъвкави и адаптивни по време на войната, на една модерната война, и така нещата ще се получат. Застоят не е опция. Или действаш или не", каза още Пивненко. 

Националната гвардия е сред украинските отбранителни сили, които почти са завършили прехода от структура, базирана на бригади, към структура, базирана на корпуси. Сега Пивненко командва два корпуса – "Азов" и "Хартия", които са сред най-известните и авторитетни сили в Украйна. 

Според Пивненко реформите ще помогнат за укрепването на украинската отбрана чрез по-добър контрол, командване и координация, и ще вдъхнат кураж на по-младите командири с боен опит. "Младите командири са по-решителни, по-малко опитни, но по-силно решени да предприемат действия и да променят нещо в цялостната ситуация. Те са фокусирани върху промяната", подчерта Пивненко. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Украйна Русия Дронове Военна тактика Олександър Пивненко Национална гвардия на Украйна Фронтова линия Недостиг на жива сила Технологични иновации Координация на дронове
