Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Р уските сили напредват в посока Гуляйполе, Приморск и Камянске, заяви на пресконференция ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, като добави, че това е най-трудната ситуация от началото на руската инвазия, но до седмица се очакват подкрепления, предаде "Укринформ".

"Не виждам през последните три години и половина някаква съществена промяна по отношение на град Запорожие", каза Федоров.

"Тъкмо пристигам от Малокатериновка, бях и в Григоровка. Заедно с армията инспектирахме отбранителните структури и разработихме план за тяхното подсилване. С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме по направленията Малокатериновка, Приморск, Плавни, Камянске и Григоровка, Камишеваха, така че жителите на областния център, където в момента живеят 90% от населението на областта, да се чувстват в безопасност", посочи Федоров.

"В момента в Гуляйполе и околните райони живеят около 500 души", поясни Федоров.

"След посещението на Зеленски наблюдаваме значително подсилване на военните части, за да се стабилизира ситуацията в посока Гуляйполе и да се подобри ситуацията в посока Камянске", отбеляза ръководителят на Запорожката областна военна администрация.

Той добави, че сутринта е имало среща с началника на Генералния щаб относно ситуацията със сигурността в региона като цяло.

"Това наистина е най-трудната ситуация в региона за последните три години и половина, но благодарение на отбранителните сили виждаме тенденция към стабилизиране на положението. Нашата цел е да помогнем на военните части по всеки възможен начин. Посещението на президента е положителен сигнал за нас, получихме помощ и в рамките на три до седем дни ще ни бъдат изпратени още военни части… Нашата задача е да устоим на натиска, който врагът оказва върху Запорожка област", обобщи Федоров.