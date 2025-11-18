Свят

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Федоров: С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме

18 ноември 2025, 22:39
Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна
Източник: AP/БТА

Р уските сили напредват в посока Гуляйполе, Приморск и Камянске, заяви на пресконференция ръководителят на Запорожката областна военна администрация Иван Федоров, като добави, че това е най-трудната ситуация от началото на руската инвазия, но до седмица се очакват подкрепления, предаде "Укринформ".

"Не виждам през последните три години и половина някаква съществена промяна по отношение на град Запорожие", каза Федоров.

Владимир Рогов: Руската армия напредва към две села в Запорожка област

"Тъкмо пристигам от Малокатериновка, бях и в Григоровка. Заедно с армията инспектирахме отбранителните структури и разработихме план за тяхното подсилване. С армията обсъдихме въпроса как трябва да действаме по направленията Малокатериновка, Приморск, Плавни, Камянске и Григоровка, Камишеваха, така че жителите на областния център, където в момента живеят 90% от населението на областта, да се чувстват в безопасност", посочи Федоров.

"В момента в Гуляйполе и околните райони живеят около 500 души", поясни Федоров.

Зеленски: Ситуацията на фронта става все по-тежка

"След посещението на Зеленски наблюдаваме значително подсилване на военните части, за да се стабилизира ситуацията в посока Гуляйполе и да се подобри ситуацията в посока Камянске", отбеляза ръководителят на Запорожката областна военна администрация.

Той добави, че сутринта е имало среща с началника на Генералния щаб относно ситуацията със сигурността в региона като цяло.

Руската армия: Проведохме настъпателни операции там

"Това наистина е най-трудната ситуация в региона за последните три години и половина, но благодарение на отбранителните сили виждаме тенденция към стабилизиране на положението. Нашата цел е да помогнем на военните части по всеки възможен начин. Посещението на президента е положителен сигнал за нас, получихме помощ и в рамките на три до седем дни ще ни бъдат изпратени още военни части… Нашата задача е да устоим на натиска, който врагът оказва върху Запорожка област", обобщи Федоров.

Източник: БТА    
Руски сили Запорожка област Украйна
Последвайте ни
Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Украйна удари Русия с американски ракети

Украйна удари Русия с американски ракети

Конгресът одобри отварянето на досиетата

Конгресът одобри отварянето на досиетата "Епстийн"

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Запорожие е в най-трудната ситуация от началото на войната в Украйна

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Защо котките се бият

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 2 дни
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 2 дни
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 2 дни
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 2 дни

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

Сачева призова за законодателни промени за коледните добавки

България Преди 25 минути

Сачева: Има възможност да се направи справедливо разпределение на средствата

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Тръмп се срещна с принца на Саудитска Арабия, обяви 600 млрд. долара инвестиции

Свят Преди 1 час

Тръмп обяви, че саудитският престолонаследник не е знаел нищо за убийството на Хашоги

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

България Преди 4 часа

Масово застрояване върху речни легла и дерета

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Разбиха руска престъпна мрежа, пращала бомби в Европа

Свят Преди 5 часа

Действията са били организирани и координирани от руски граждани

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

Заловиха пиян шофьор с почти 5 промила алкохол

България Преди 5 часа

На водача досега три пъти му е било отнемано свиделството за правоуправление

<p>NASA откри нещо странно на Марс, което може да идва от друга планета</p>

NASA откри странен камък на Марс, който може да идва от друга планета

Свят Преди 6 часа

Необичайният състав на камъка и странната му форма са привлекли вниманието на марсохода Perseverance

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

Преобърна се цистерна, блокира прохода Боаза

България Преди 6 часа

Със специализирана техника се извлича тежкотоварният автомобил

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Коментарите на Такаичи разгневиха Китай, преговорите за Тайван се провалиха

Свят Преди 6 часа

Такаичи предизвика най-сериозния дипломатически конфликт между двете държави от години

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

Синдикатът „Подкрепа“ започва серия от протести в цялата страна

България Преди 6 часа

Протестните действия ще се провеждат поетапно

Кремъл обвини Полша в русофобия

Кремъл обвини Полша в русофобия

Свят Преди 6 часа

„Русия е обвинявана за всички прояви на хибридна и директна война, които се случват“, заяви Дмитрий Песков

О Джей Симпсън

О Джей Симпсън и дългият 30-годишен иск – $ 58 млн. за семейството на Голдман

Любопитно Преди 6 часа

30 години след убийствата на Рон Голдман и Никъл Браун, изпълнителят на наследството поема многомилионния дълг, въпреки скромното състояние на Симпсън

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Терористична атака на Западния бряг, един е убит, а трима са ранени

Свят Преди 6 часа

В изявление на военните се казва, че двама нападатели са били убити от военнослужещи, но не се предоставят повече подробности

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Националната гвардия на Украйна: Нуждаем се от повече дронове и по-добра тактика

Свят Преди 6 часа

Руските сили адаптират тактиката си към условията на приближаващата зима, а украинската армия трябва да въведе двойно повече технологични иновации

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

Омбудсманът иска оттегляне на промените за паркиране в София

България Преди 6 часа

Тя се обърна към областния управител на София-град Стефан Арсов

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

Теодора Духовникова преживя кошмарна турбуленция (ВИДЕО)

България Преди 6 часа

Сред пътниците на борда бяха още Луиза Григорова-Макариева, Весела Бабинова и други колеги от спектакъла "Поетите"

<p>Кой стои зад саботажа на жп линията в Полша</p>

Двама украинци, работещи за Русия, са заподозрени за взрива в Полша

Свят Преди 7 часа

Туск описа експлозията на железопътната линия, свързваща полската столица Варшава с границата с Украйна, като "безпрецедентен акт на саботаж"

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

5 причини, поради които котките се търкалят по гръб

dogsandcats.bg
1

Половината плажове ще изчезнат до края на века

sinoptik.bg
1

Как изглежда първото зоокафе у нас

sinoptik.bg

Ариана Гранде и Синтия Ериво отвяха червения килим на „Wicked“ – вижте малките им двойнички (СНИМКИ)

Edna.bg

5 начина да превърнеш дъждовния ден в свое предимство и да останеш стилна въпреки времето

Edna.bg

Гледайте НА ЖИВО в Gong.bg: Четири интригуващи сблъсъка

Gong.bg

Тодор Янчев: Възможностите на този отбор са много по-големи

Gong.bg

Камарата на представителите на Конгреса на САЩ одобри отварянето на досиетата „Епстийн“

Nova.bg

"Ройтерс": Украинската армия е атакувала военни обекти в Русия с американски ракети АТАКМС

Nova.bg