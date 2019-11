Учени: Самотата е по-смъртоносна от 15 цигари на ден

Н ие, хората, сме социални същества и животът в изолация от обществото не ни е присъщ по природа.

Социалната изолация е по-смъртоносна от пушенето на 15 цигари на ден и дори от наднорменото тегло.

Това се казва в скорошно проучване на Джулиан Холт-Лунстад от Университета Бригъм Йънг.

Наднорменото тегло е главната причина за смъртта на между 300 и 600 хиляди души на година само в Съединените щати. Оказва се, че самотата е още по-коварен, но тих убиец.

Loneliness is linked to heart attacks, strokes, cancers, eating disorders, drug abuse, sleep deprivation, depression, alcoholism, anxiety and even how quickly Alzheimer’s disease progresses https://t.co/iZdZIxi1J0 pic.twitter.com/xlR9RXDgSv

Самотата увеличава риска от сърдечни заболявания, деменция и преждевременна смърт, се казва в проучването.

Здравните експерти по-цял свят се чудят как да се справят с този нашумял феномен, но изглежда, че някои вече са намерили решението.

Миналата година във Великобритания си назначиха министър на самотата.

„Самотата достига всеки един от нас в някакъв момент”, споделя настоящият министър на самотата пред New York Times.

„Това състояние може да доведе до много сериозни последици за здравето на индивида, както и за цялото ни общество”, допълва тя.

We live in a lonely crowd. Researchers find that loneliness is more lethal than obesity or smoking 15 cigarettes a day. This “epidemic of loneliness” strikes all countries but Britain has appointed a Minister for Loneliness. Others should follow. My column https://t.co/cRcUOPcPJM