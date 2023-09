Учени предупреждават: Късното лягане повишава риска от диабет със 72%

С пециалисти от болницата "Бригам енд уиминс" в Бостън установиха 72% по-голям риск от диабет сред хора, които си лягат късно в сравнение с предпочитащите да заспиват рано, съобщи ЮПИ.

Ново изследване: Депресията е пряко свързана с диабет тип 2

"Совите" са по-склонни към нездравословен начин на живот, често се хранят лошо, теглото им е или високо, или ниско, често не се движат достатъчно, обяснява ръководителят на изследването д-р Сина Кианерси. Те са по-склонни към тютюнопушене, пият повече алкохол, спят лошо.

Дори след като изследователите са взели предвид разликите в начина на живот, рискът от диабет за заспиващите късно останал с 19% по-висок.

Night Owls Are More Likely to Develop Diabetes, Study Findshttps://t.co/bKpsqE3amr