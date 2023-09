Ново изследване: Депресията е пряко свързана с диабет тип 2

И зследване установи, че депресията е пряко свързана с диабет тип 2, съобщи ДПА.

Проучването, финансирано от благотворителната организация „Диабет Великобритания“, откри причинно-следствена връзка и общи генетични фактори, които сочат, че депресията всъщност може да причини заболяването, от което във Великобритания страдат около 4,5 милиона души.

🗞️NEWS: New study reveals #depression is a risk factor for type 2 #diabetes



Read more➡️ https://t.co/7Ead9jgwx6 pic.twitter.com/jnjwhSUip9