Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката

Поп музиката, радиото и "изкривената реалност"

3 май 2026, 10:53
П рестъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката. Това заяви зевецът Папи Ханс пред Мариян Станков - Мон Дьо в подкаста "Мон Дьо: Храмът на историите".

Папи Ханс коментира в разговор с Мон Дьо, че според него българската поп сцена е изправена пред сериозен проблем, свързан с начина, по който се представя музиката на публиката.

"Ако 10-20 години лъжеш хората, че поп музиката е едно нещо, а хората слушат и плащат и искат да ходят на друго нещо, според мен е престъпление", заявява той.

По думите му съществува разминаване между това, което се излъчва в радиоефира, и реалния вкус на публиката. "Пускам си радиостанция и все едно си пъхам нещо в ушите", казва той, като критикува съдържанието в мейнстрийм ротациите.

  • Сблъсъкът с наградите на БГ Радио

Папи Ханс разказва и за своята реакция по време на наградите на БГ Радио през 2023 г., когато напуска събитието преди планираното си участие.

По думите му причината е промяна в предварително договореното изпълнение.

"Имахме уговорка да изпълня "Нищо не е вечно". Казаха ми, че ще бъде минималистично - аз и пиано. Един час преди наградите ми изпратиха видео с напълно различен сценарий", обяснява той.

След като научава, че няма да бъде изпълнен първоначалният вариант, той взима решение да си тръгне.

"Тръгнах си както си тръгва всеки човек, когато види, че е викнат на място, за да бъде унижаван, а не да бъде празнуван", казва Папи Ханс.

Той допълва, че не е целял публичен скандал или демонстрация: "Не искам да ме помнят с това, че съм първият, който си е тръгнал от тези награди."

  • Самопродуциран артист и успехът извън системата

В разговора певецът подчертава, че работи без традиционен продуцент и вижда това като съзнателен избор.

"Аз съм доказателството, че не са нужни връзки, не са нужни лейбъли, че няма схема", казва той.

По негови думи успехът идва директно от публиката. Като пример посочва концерта си в "Арена София", където са продадени 15 000 билета.

"Моята награда са хора, които ми знаят песните. Това те променя", допълва той.

  • Радио ротации и "задкулисие"

Папи Ханс твърди, че отсъствието му от радиоротации е показателно за начина, по който функционира индустрията.

"Според задкулисието аз не съм сред топ 15 на поп артистите в страната", казва той и уточнява, че по данни за ротации не попада сред най-излъчваните изпълнители.

По думите му има разлика между "реалност" и "изкуствена реалност", създавана чрез медийно присъствие.

  • Какво е артистът

Певецът прави разграничение между "артист" и "изпълнител".

"Артист означава човек с позиция и послание. Певец може да е човек на кораб", казва той.

Според него създаването на музика без лична позиция я превръща в продукт без стойност.

"Ако всичките ти песни са писани в група с изкуствен интелект и подхвърлени идеи, какъв артист си?", пита той.

  • Албумът "Слънцето" и символиката на Таро

Папи Ханс разказва и за концепцията зад последния си проект "Слънцето", който свързва с картите Таро.

По думите му картите не са буквален инструмент за решения, а символична система.

"Те са сторителинг, който може да ти помогне да разкажеш истории, които са много по-стари от нас", обяснява той.

В албума всяка песен е свързана с конкретна карта, а физическото издание включва карта за всеки слушател.

"Всеки, който си вземе албума, ще получи различна карта", казва той.

  • Личен баланс и граници

В края на разговора Папи Ханс обобщава позицията си като баланс между свобода и отказ от компромиси.

"Никога няма да преклоня глава, никога няма да целуна ръка, за да ме пуснат, покажат или наградят", заявява той.

Според него единственият критерий за успех остава връзката с публиката:

"Накрая няма злато, награда или ротация, която да ме стопли повече от това хиляди хора да пеят песните ми."

Тръмп: САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Съдебни документи разкриват детайли за режима на задържане на обвиняемия за стрелба срещу Тръмп

"Хизбула" реагира остро на видео, осмиващо бойците ѝ

Украйна санкционира бивш високопоставен сътрудник на президента

