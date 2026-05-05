"Кажи му, че е прав": Стратегията на Мерц за справяне с гнева на Тръмп

5 май 2026, 17:20
Г ерманският канцлер Фридрих Мерц се опитва да овладее напрежението с президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп чрез по-мек дипломатически подход, в който основната линия е да се избягва директна конфронтация и да се признават част от американските позиции.

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус отхвърли предположенията, че Мерц може спешно да пътува до Вашингтон, за да изглажда последните напрежения с Тръмп, като посочи, че следващата им среща е планирана за срещата на върха на Групата на седемте водещи икономики във Франция, която ще се проведе между 15 и 17 юни.

Дотогава вицеканцлерът Ларс Клингбайл увери, че Мерц е в „постоянна комуникация“ с Тръмп, за да се избегне допълнителна ескалация. Корнелиус обаче не предостави конкретна информация за планирани телефонни разговори.

Въпреки че политици от коалиционния партньор на Мерц - лявоцентристката Социалдемократическа партия - настояват Европейският съюз да отговори по-остро на заплахите на Тръмп чрез търговски мерки, канцлерът залага на стратегия на успокояване.

  • „Не се отказвам"

След като президентът на Съединените американски щати заплаши да увеличи митата върху европейските автомобили и камиони до 25 процента в отговор на забавянията по прилагането на търговското споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати, Мерц изрази разбиране към позицията на Тръмп.

„Той е малко разочарован, че ние в Европейския съюз все още не сме финализирали сделката от Търнбери, честно казано, с право“, заяви Мерц в интервю за германската обществена телевизия. „Той става нетърпелив, защото миналия август постигнахме споразумение със Съединените американски щати да сключим търговска сделка, но от европейска страна продължават да се формулират нови условия и все още не сме я подписали.“

Той добави, че се надява на бързо постигане на споразумение.

В сходен тон Мерц направи рязък завой и по отношение на конфликта с Иран, като подчерта, че Съединените американски щати са най-важният съюзник на Германия в НАТО и че Берлин споделя целта за предотвратяване на иранско ядрено въоръжаване.

„Не се отказвам нито от усилията за подобряване на трансатлантическите отношения, нито от работата с Доналд Тръмп“, заяви канцлерът.

Мерц навлиза в бърлогата на Тръмп

  • Подкрепа за Тръмп в Германия

Докато Мерц се опитва да смекчи напрежението, част от европейските и германските политици губят търпение. Някои представители на собствената му коалиция настояват за по-твърд отговор.

Социалдемократическият депутат Себастиан Ролов заяви, че германското правителство не трябва да отстъпва. Според него Европа трябва да реагира с контрамерки, които да покажат, че Съединените американски щати също зависят от свободната световна търговия.

Друг депутат от партията, Маркус Тьонс, също се обяви за използване на т.нар. „търговска базука“ на Европейския съюз - Инструмента за противодействие на икономически принуда.

Европейската комисия междувременно заяви, че „ще запази всички опции отворени, за да защити интересите на Европейския съюз“.

Мерц се опитва да омаловажи спора си с Тръмп

  • Икономически натиск

Германският индустриален сектор също настоява за деескалация. Председателят на Асоциацията на германската автомобилна индустрия Хилдегард Мюлер предупреди, че новите мита биха имали сериозни последици както за европейските производители, така и за американските потребители.

Въпреки това Мерц и част от неговото правителство възприемат по-умерен тон и дори се отнасят сравнително спокойно към плановете на Съединените американски щати да изтеглят около 5000 военнослужещи от Германия, включително специализирани части, свързани с разполагането на ракети „Томахоук“.

Германските министри на отбраната и външните работи определиха това като сигнал Европа да поеме повече отговорност за собствената си сигурност - нещо, което съвпада с дългогодишните позиции на Тръмп.

Фридрих Мерц възнамерява скоро да се срещне с Тръмп

  • „Време за бързи разговори"

Мерц зaлaга, че напрежението ще намалее, включително заради подкрепата на част от американските републиканци за по-силна роля на Германия в трансатлантическото сътрудничество.

Според негови съюзници канцлерът разчита, че Тръмп ще смекчи позицията си, когато види, че политиката му не носи достатъчна подкрепа в самите Съединени американски щати.

„Не смятам, че има фундаментална враждебност към Германия в Америка“, заяви високопоставен германски консервативен политик. „По-скоро става дума за напрежение, което може да бъде преодоляно чрез бързи преговори.“

Въпреки това засега стратегията на Мерц остава ясна: избягване на конфронтация и опит да убеди Доналд Тръмп, че той е този, който диктува правилната посока.

Източник: POLITICO     
Германо-американски отношения Фридрих Мерц Доналд Тръмп Дипломация Търговски спорове Европейски съюз Трансатлантически връзки НАТО Германска външна политика Икономически натиск
