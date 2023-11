Трагичната съдба на Седемте чудеса на древния свят

Д ревният свят е бил време на много вдъхновяващи творения. Някои от тези творения били толкова завладяващи, че автори като Херодот са писали за най-впечатляващите гледки по онова време.

Редица древни автори са създали списъци на Седемте чудеса на древния свят, които светът познава днес.

Някои изследователи казват, че списъкът е автентичен и отразява мислите на Херодот, но това твърдение е оспорвано, тъй като някои от тези чудеса на древния свят са построени векове след смъртта на Херодот. Колосът на Родос, например, е построен между 292 и 280 г. пр. н. е., докато фарът на Александрия е построен около 280 г. пр. н. е.; междувременно Херодот умира през 425 г. пр. н. е. Независимо от това кой в крайна сметка е съставил списъците обаче, Седемте чудеса на древния свят без съмнение са очарователни.

Днес единствено Голямата пирамида в Гиза се е запазила в автентичния ѝ вид и може да бъде видяна от посетители.

Останалите забележителности са погребани под руини и безследно изчезнали.

И така, какво се е случило със Седемте чудеса на древния свят, които историческите писатели описват?

Александрийският фар

Александрийският фар носи титлата на най-високата изкуствена структура в древния свят след Голямата пирамида в Гиза. Построен е на остров Фарос в Александрия, Египет, за да насочва моряците от Средиземно море до пристанището на Александрия. Смята се, че е бил висок приблизително 100 метра. През деня огледало, отразяващо слънцето е напътствало моряците, докато през нощта огънят на върха на фара е служел пътеводител. Около 305 г. пр.н.е., малко след смъртта на Александър Велики, строителството на фара било поръчано от Птолемей I Сотер – един от наследниците на Александър. След около 12 години фарът е завършен. Това е станало по времето на управлението на неговия син Птолемей II Филаделф. След като била завършена, структурата става толкова популярна, че е обявена за едно от Седемте чудеса на древния свят. Фарът се е повредил от земетресение през 956 г. сл. Хр. След бедствието той бил реконструиран, докато друго земетресение през 1303 г. не го унищожава напълно. Върху останките на фара е построена крепост.

Lighthouse of Alexandria pic.twitter.com/NmJeTMNzhR — Stanimir Angelov (@S_R_Angelov) October 30, 2023

Родоският колос

Строежът на Родоския колос започва през 292 г. пр. н. е. след успешна защита на града срещу нападение от Деметрий I Македонски. Според жителите на Родос Хелиос, гръцкият бог на Слънцето бил в челните редици по време на битката. Жителите издигнали гигантската статуя, изработена от желязо, за да почетат бога. Твърди се, че статуята е била монументална, тъй като се е издигала на височина от 33 метра с изглед към целия град. След около шест десетилетия от съществуването си, Родоският колос е разрушен от земетресение през 226 г. пр. н. е. и никога не е възстановен след това. Що се отнася до останките от статуята, се казва, че те или са били претопени от жителите на Родос.

Colossus of Rhodes pic.twitter.com/5aE9Jvc8Mi — Stanimir Angelov (@S_R_Angelov) October 30, 2023

Мавзолеят в Халикарнас

Мавзолеят в Халикарнас е мащабна гробница, построена за Мавзол - владетелят на Кария. Мавзолеят е изграден в древногръцкия град Халикарнас (разположен в съвременен Бодрум, Турция) между 353 и 350 г. пр. н. е. При завършването му се казва, че мавзолеят е бил висок около 45 метра и е имал четири страни, украсени със зашеметяващи скулптури. Подобно на повечето древни чудеса, мавзолеят на Халикарнас е разрушаван няколко пъти от земетресения между 12-ти и 15-ти век сл. н. е., а остатъците от камъни в крайна сметка са използвани от рицарите на Св. Йоан от Родос за построяването на замъка Бодрум, който се намира в съвременния пристанищен град Бодрум, Турция.

Frieze from the Mausoleum of Halicarnassus depicting a fight between Greeks & Amazons, dated to 350 BC pic.twitter.com/aiFkBuxpkW — Europe's History (@EuropesHistory) March 11, 2015

Храмът на Артемида в Ефес

Храмът на Артемида е великолепна сграда, построен в древния град Ефес, който се намира в съвременна Турция. Храмът е построен за първи път от Крез - цар на Лидия около 550 г. пр.н.е. - и е посветен на богинята Артемида. След умишлен пожар, който го е изпепелил през 356 г. пр. н. е., храмът отново е възстановен. Духовният център бил един от най-известните храмове в древния свят в продължение на векове, докато Готите разрушат храма през 262 г.

The Temple of Artemis at Ephesus pic.twitter.com/AXv86HutxY — Aesthetica (@Anc_Aesthetics) May 26, 2023

Статуята на Зевс в Олимпия

Статуята на Зевс е създадена, за да почете древногръцкият народ предаността си към бога. Тази статуя е издигната около 435 г. пр.н.е. от гръцкия скулптор Фидий и е с височина около 12,4 метра. В продължение на стотици години статуята е била отворена за посетители, но в края на 5-ти век от н.е. тя била унищожена. Легенда твърди, че статуята е била унищожена при пожар през 425 г. сл. Хр.

Градините на Вавилон

Легендата за Висящите градини на Вавилон (известни още като Висящи градини на Семирамида) е емблематична. Построено около 600 г. пр.н.е. от цар Навуходоносор II, това известно творение е описано от древногръцките писатели като висящо над земята и съдържащо всякакви дървета. Това описание кара съвременните учени да си задават въпроса: как подобна технология е могла да съществува по времето, когато се твърди, че са съществували градините, което е преди повече от 2600 години. За съжаление, Висящите градини на Вавилон били унищожени още преди древногръцките писатели да започнат да пишат за тях стотици години по-късно. Някои казват, че са били унищожени от ерозия, докато други твърдят, че са били унищожени от война или земетресение.

The Hanging Gardens of Babylon, an architectural and botanical marvel, stands as one of the Seven Wonders of the Ancient World. Nestled in the heart of ancient Babylon, near today's Hillah, Babil, in Iraq, the gardens' exact location and authenticity continue to baffle historians… pic.twitter.com/pmEL2HWamo — ⬢ (@TheOccultCube) October 30, 2023

Великата пирамида в Гиза

Построена преди близо 5000 години, Голямата пирамида в Гиза е най-старото от Седемте чудеса на древния свят и единственото чудо от древни времена, което все още може да постите. Голямата пирамида в Гиза е завършена около 2550 г. пр. н. е. от фараона Хуфу по време на 4-та династия на Египет, за да служи като негова гробница. Отнело е около 20 години и между 20 000 до 30 000 души, за да изрежат приблизително 2,3 милиона каменни блока, за да построят тази колосална структура. Великата пирамида в Гиза е била обект на много нещастни събития от ограбване до вандализъм и ерозия. Днес пирамидата е само руина на оригиналната структура, но продължава да вдъхва страхопочитание поради колосалните си размери.