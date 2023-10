Чешки археолози откриха отдавна изгубена египетска гробница с мумия на 4400 години

Е кип от чешки археолози са открили изгубена гробница, принадлежала на древноегипетския чиновник, наречен Птахшепс, живял преди около 4400 години (през 24-ти и 25-ти век пр.н.е.). Откритието съдържало дори мумифицираните останки на тази значима личност

Според изявление, публикувано от Чешкия институт по египтология във Facebook, изгубената гробница е открита в зоната между пирамидалните полета на Абусир и Саккара, Египет.

"Това беше трудно търсене, продължило няколко години", обяснява в изявлението Мирослав Барта, ръководител на изследванията в Абусир. "Подробни сателитни снимки на района и проучване на стари карти доведоха до преоткриването на гробницата на Птахшепс през 2022 г."

Преди около 160 години френски учен на име Огюст Мариет открива този обект и частично го "разкопава". Мариет изважда фалшивата врата на Птахшепсес - символична порта, която египтяните са вярвали, че покойникът може да използва, за да влиза и излиза от гробницата, както и преграда, първоначално поставена над култовия параклис. Гробницата обаче изчезнала под пясъка и била изгубена досега.

Артефактите, намерени от Мариет, понастоящем са изложени в Британския музей. Самата врата предоставя обширен и уникален разказ за кариерата на Птахшепс. В нея се обяснява как е получил образованието си в двора на последния владетел на Гиза - Менкауре (на гръцки "Микеринос") - и как по-късно се е оженил за дъщерята на фараона Узеркаф. Самият Узеркаф е важна фигура, основала Петата династия на царете-слънца.

"Това споменаване само по себе си показва, че Птахшепс е първото известно длъжностно лице от нецарски произход в египетската история, което е получило привилегията да се ожени за царска дъщеря", обясняват от Института.

"Освен това върху надгробната плоча се споменава едно от най-ранните свидетелства за бог Озирис. А това прави официалния Птахшепс още по-уникален, защото на него може да се припише идеята за въвеждането на известния бог на египетския задгробен живот в египетския пантеон."

Гробницата е датирана към управлението на Нюзера Ини, шестият владетел от Петата династия през периода на Старото царство.

