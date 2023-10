Откриха вино на 5000 години в царски некропол в Абидос

А рхеологическа експедиция с участието на учени от Египет, Германия и Австрия е открила стотици съдове за вино отпреди около 5000 години в древноегипетски град Абидос, който се намира в южната област Сухадж, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата.

New discoveries from the 1st Dynasty tomb of Meret-Neith at Abydos #Egypt point to her importance as an early queen from 5000 years ago #archaeology https://t.co/q45FiLAneD

Част от съдовете са напълно непокътнати и все още запечатани. Те съдържат добре запазени останки от вино.

🍷 Jugs of wine that were five thousand years old were found in Egypt.



During excavations of the tomb of Queen Merneit in the city of Abydos, scientists discovered hundreds of clay jugs with wine. Many of them are in good condition, sealed and have never been opened before. pic.twitter.com/wJDyKLuLPH