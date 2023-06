"Това са долни лъжи!": Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн срещу таблоидите

Б ритни Спиърс и бившият ѝ съпруг Кевин Федърлайн се противопоставят на съобщенията на таблоидите, които според тях не отговарят на истината.

Спиърс и Федърлайн, които бяха женени от 2004 до 2007 г., са родители на синове тийнейджъри - Шон и Джейдън.

Britney Spears and Kevin Federline are teaming up to speak out against the media for using their sons for "click bait" stories. #BritneySpears #KevinFederline https://t.co/e1smdLA1dk — Music Times (@TheMusicTimes) June 13, 2023

В скорошен материал на "Дейли Мейл" цитира Федерлайн, който уж изразява опасения, че Спиърс е "на метамфетамин". В отделна статия в друг британски таблоид, се твърди, че Федърлайн е организирал "неуспешна интервенция", за да се опита да помогне на бившата си съпруга.

"Фактът, че хората твърдят неща, които не са верни, е толкова тъжен", пише Спиърс в публикация в Instagram през уикенда, като добавя, че се надява Федърлайн и синът им Престън, който също е цитиран в историята на "Дейли мейл", да не са казвали такива неща за нея.

"...това разбива сърцето ми и новината е толкова долна... Винаги съм имала чувството, че новините ме тормозят...", написа тя. "Тъжно е, защото всички седят настрана, сякаш това е нормално да се измислят лъжи до такава степен... Защо ми казват, че трябва да седя настрана и да съм над тях?".

Федърлайн също публикува изявление в Instagram, в което пише, че е натъжил семейството си с това, че журналистите от двете издания "са решили да изфабрикуват лъжи и да публикуват сърдечните болки, които семейството ни е преживяло, заедно с травмите на малолетните ни деца в "Дейли мейл" и "Сън". Той добави, че репортерите са били допуснати "в дома ни, защото им имахме доверие, но това доверие беше загубено и ние прекъснахме връзките си още през март по много причини".

Britney Spears and Kevin Federline called out “fabricated lies” after a recent report claimed Spears’ family fears she is on crystal meth.https://t.co/p0QLTzdwof — NBC New York (@NBCNewYork) June 13, 2023

"Лъжите и опитите да се експлоатират непълнолетни лица са стръв за кликване и още един отблъскващ пример за това докъде, за съжаление, е стигнала определена журналистика днес", завършва изявлението на Федърлайн.

Говорител на "Дейли мейл" заяви, че организацията стои зад историята, написана от Дафни Барак.

"Дафни Барак ни увери, че цитатите, приписани на Кевин и семейството, са точни и справедливо отразяват проведените интервюта, в които Кевин е изразил пред Дафни и пред продуцента си Ербил Гунасти и членовете на снимачния екип опасенията си, че Бритни може да употребява метамфетамин", гласи част от изявлението.

Britney Spears and her ex-husband Kevin Federline are speaking out against tabloid reports they say are untrue. https://t.co/U4hLd7YLhw — KGFChandra (@FieldsKolar) June 13, 2023

"Кевин също така даде ясно да се разбере с Дафни, че се надява някой да разкрие ситуацията, както той я вижда, защото това би бил начинът да се получи помощ за Бритни", завършва изявлението.