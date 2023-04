По оскъдно облекло: Бритни Спиърс с изненадващ танц (ВИДЕО)

Б ритни Спиърс изнесе още едно танцово шоу във всекидневната си, като показа стегнатия си корем в тесни бикини и изрязяно горнище.

41-годишната певица, носителка на Грами, която смени името си в Instagram на River Red, направи много изненадващо танцово шоу.

Звездата показа голяма част от тялото си, като добави и чифт високи до коляното кожени ботуши, а русата ѝ грива беше свободно разпусната.

Публикувайки до своите 41,9 милиона последователи в Instagram, Бритни се взираше в камерата, докато клякаше, и правеше движения, подобни на танц. Тя завърши видеото, като се шляпна по дупето и показа среден пръст на камерата.

Въпреки това, някои фенове останаха притеснени от движенията на певицата - което е най-новото от поредицата танцуващи публикации.

Част от коментарите гласяха: „Добре, Бритни Спиърс наистина се нуждае от помощ“, или „Искрено съм загрижен за Бритни Спиърс“.

Но други фенове на певицата обаче видяха забавната страна на видеото, като казаха: „Просто обичаме танцуващите видеоклипове на Бритни Спиърс.“

