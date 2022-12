Бащата на Бритни Спиърс: Не искам дъщеря ми да пропадне повече

И змина повече от година, откакто дългогодишното попечителство на Бритни Спиърс приключи - и сега баща ѝ Джейми Спиърс говори за начините, по които смята, че съдебната заповед е запазила дъщеря му жива.

Jamie Spears Says He Doesn't Think Britney Would 'Be Alive' Without Conservatorship: 'A Great Tool' https://t.co/kNymQ5guJA — People (@people) December 19, 2022

70-годишният Джейми сподели в ново интервю за The Daily Mail, че макар да знае, че мнението на мнозина за попечителството да предизвиква разногласия (Бритни многократно го е наричала „оскърбително“), той все още смята, че това е бил правилният ход.

"Не всички ще се съгласят с мен. Беше ужасно време", казва той. „Но аз обичам дъщеря си с цялото си сърце и душа. Къде щеше да е Бритни в момента без този контрол? И не знам дали щеше да е жива. Не… За това, че я защитавах, а също и двамата ѝ сина тийнейджъри, попечителството беше страхотен инструмент."

41-годишната Бритни беше поставена под опека през 2008 г., когато нейното хаотично поведение завърши с две задържания в психиатрична болница.

I s̶a̶v̶e̶d̶ CONTROLLED Britney's life - she could have d̶i̶e̶d̶ BEEN FREE, says dad Jamie Spears#coercivecontrol pic.twitter.com/YAsSdxlHon — David Challen (@David_Challen) December 17, 2022

За десетилетието, което Бритни прекарва под опеката на баща си, тя твърди, че е бил "травматичен, контролиращ период", докато самият Джейми споделя, че е действал в най-добрия интерес на дъщеря си.

Бащата Спиърс: Без мен Бритни нямаше да е жива

В документален филм за Бритни, бивш служител на охранителната фирма, наета от Джейми, твърди, че са били наблюдавани комуникациите на Бритни, включително аудио записи на разговори между певицата, сегашния ѝ съпруг Сам Асгари, синовете ѝ и адвокатите ѝ, както и текстови съобщения, телефонни обаждания и гласови съобщения на мобилния ѝ телефон.

Съдебните документи, подадени през януари 2022 г., също обвиняват Джейми в злоупотреба с парите на Бритни и включват декларация, че Джейми се е „занимавал с активите на дъщеря си“, както се твърди, за да плати лични разходи за себе си и своите сътрудници

„Моето разбиране за попечителството е да помогне на някого да възвърне живота си и да се върне обратно в обществото, и да може да живее нормално. Искам да кажа, че видях разликата“, каза Джейми Спиърс . „Имаше няколко души зад мен, които наистина помогнаха да се стигне до момента, в който можем да ѝ помогнем.“

Джейми, който в момента живее с най-малката си дъщеря Джейми Лин Спиърс в Луизиана, също твърди, че Бритни „нямала пари“, когато започва попечителството, и че заповедта ѝ дава ресурси, които „позволяват финансите ѝ да бъдат по-добри“.

Jamie Spears is speaking out in his first interview since Britney was released from her conservatorship. https://t.co/ZhHgQxaCUD — TMZ (@TMZ) December 18, 2022

Откакто контролът от баща ѝ приключи, Бритни се омъжи за дългогодишния си приятел Сам Асгари и си купи нова къща. Певицата редовно използва социалните мрежи, за да обвини Джейми, както и майка си Лин и сестра си Джейми Лин, в малтретиране.

През август звездата сподели 22-минутен видеоклип в YouTube и Twitter, който отразява "травмата" от това, че е била принудена да работи и да прекарва време в психиатрично заведение, под наблюдението на Джейми.

Разкритие: Вижте тъмния живот на семейството на Бритни Спиърс

Певицата твърди, че след като е отказала да изпълни танцово движение по време на репетициите за нейно представление в Лас Вегас, Джейми я е настанил в психиатрична болница.

Поп звездата каза още, че се чувства така, сякаш „семейството ми ме е изхвърлило“.

По време на интервюто си Джейми каза още, че адвокатът на Бритни и медиите "нямат представа каква е истината".

"Чух обвиненията от Бритни. Нямам нищо против да понеса този удар, защото знам, че не е истина и защото не искам дъщеря ми да пропадне повече.”, завърши той.