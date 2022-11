Разкритие: Вижте тъмния живот на семейството на Бритни Спиърс

П реди година Бритни Спиърс беше освободена от дългогодишното попечителство на баща ѝ.

Изданието Vulture реши да разбере какво е накарало Джейми Спиърс да поеме контрола над живота ѝ и пусна статията "Защо Джейми Спиърс постави Бритни под опека? Проклятието на Кентууд", пише БГНЕС.

Britney Spears' family history reads like Extreme Faulkner; House of Spears: https://t.co/rqlFEUm2sG via @vulture