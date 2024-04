Това ли е новата любов на Григор Димитров? (Видео)

Р одната тенис звезда Григор Димитров за пореден път е на път да се появи на страниците на шоубизнес изданията и отново не покрай спортните си качества. Хасковлията очевидно е привлякъл вниманието на медиите с новата си компания от нежния пол, а именно сексапилната французойка Ализе Лим.

Григор напусна парти в Монте Карло, който от години е избрал за свой дом, с мощен автомобил и красивата Ализе, информира "Гонг".

Grigor Dimitrov and Alize Lim spotted together after party night in Monaco ✨️ pic.twitter.com/wVDyuLMMcj