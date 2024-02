Григор Димитров загуби финала в Марсилия (ВИДЕО)

Г ригор Димитров не успя да спечели трофей №10 в своята кариера, след като допусна загуба в два сета във финала в Марсилия срещу местния представител Юго Умбер (4:6, 3:6). Роденият в Метц тенисист стигна до успеха за малко под час и половина, а, за съжаление, в хода на срещата очевидно се видя, че умората у Григор след зрелищния полуфинал с Карен Хачанов в съботната вечер е оказала фактор, гарнирано с липсата на оптимално възстановяване, предаде Gong.bg.

Първият сет се движеше по график и за двамата, които уверено печелиха своите подавания до 5:4 за Умбер, когато французинът спечели при началния удар на Гришо и затвори частта. Вторият сет започна по сходен начин за опонента на българина, който спечели подаването на българина и така водеше до края на срещата.

СЕТ I

Юго Умбер спечели жребия и избра да сервира, като го стори безупречно в първия си гейм, след като не даде особени шансове на българския тенисист. Григор отговори подобаващо на своя съперник и бързо дръпна до 30:0, като реализира особено красива комбинация при втория си сервис, завършвайки с бекхенд-уинър по правата. С хубав апроуч пък българинът изравни резултата в южна Франция. Поставеният под №4 французин сервира повторно отлично не остави възможност за пробив пред Гришо.

Българският атлет също продължи с доминантното си представяне при сервис. При 30:0 Умбер постави Гришо в кофти ситуация, ала българинът с отличен бекхенд по правата елиминира съпротивата на съперника, след което затвори гейма в своя полза. Умбер затвърди представянето си във финала и спечели третата част, затваряйки я на 15. Димитров също спечели третото свое подаване на 15.

Умбер "изхвърляше" Григор при посрещането му, след като нанесе няколко кик-удара от началния си такъв. Това му спомогна да направи 40:15 бързо, след което сбъркан бекхенд по правата от българина направи резултата 4:3 за Умбер без пробиви. Димитров трябваше да се постарае повече в осмия гейм, след като силен форхенд усложни ситуацията около българина, за да може Умбер да поведе с 30:15. Последва добър сервис от българина, а Умбер сбърка за 30:30, след което българинът стигна до 40:30, за да продължи с агресивното сервиране в срещата.

Умбер направи двойна грешка за 15:15, но след това реагира с отличен бекхенд-слайс. С два отлични сервиса по правата французинът направи 5:4. Григор направи две поредни комбинации, които заличиха пасива му от 0:15, след като при втората предизвика Умбер да дойде до мрежата, след което последва смаш. Роденият в Метц тенисист отговори с отличен ретур в краката на Григор за 30:30, но сгрешен форхенд от него даде аванс на българина. Първото равенство в мача дойде в десетия гейм, след като Умбер не даде на Гришо да затвори подаването си. Умбер действа много агресивно при форхенд, но прибърза и прати топката встрани. Българинът продължи с първата си двойна грешка за второ равенство. Умбер остана търпелив, което му даде възможност да стигне до сетбол и възможност за пробив. Димитров "отговори" с отличен сервис и неутрализира шанса пред Умбер. С перфектн бекхенд по диагонала Умбер стигна до втори сетбол, след което затвори сета - 6:4.

