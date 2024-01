Коя е жената, която предложи брак на Григор Димитров

З а първи път от 2017 година насам Григор Димитров печели трофея в Брисбън и... поредното женско сърце. След финала, снимка на жена, която предлага брак на първата ни ракета стана хит в интернет. Оказа се, че далеч не е единствената претендентка за сърцето на тенисиста.

"Омъжи се за мен": Фенка предложи брак на Григор Димитров

Даниела Ортега е на 24 години и е американка. Вижда любимия си тенисист за трети път. След като пропътувала хиляди километри, вече знаела, че иска той да я забележи. Така и идва идеята да направи плакат с нестандартното предложение.

"Мислех си какво да напиша. Звучи лудо и знаех, че той ще се засмее. Мислех си да напиша "Григор Димитров, обичам те", но после си помислих и си казах - знаеш ли какво, просто ще го попитам “ще се ожениш ли за мен”? И си пазя плаката точно тук до мен. Никога няма да го изхвърля. Той даже го подписа", спомня си тя.

Разказва, че го е чакала по време на целия мач.

"Отидох там 10 минути преди началото, за да мога да взема по-добро място. Столът ми беше точно зад неговия. Не ни беше позволено да показваме плаката, докато играят, така че трябваше да изчакам, докато се смени или почива. И всеки път, когато правеха пауза, аз държах плаката си така и крещях "Григор, обичам те! Григор, обичам те! Ела при мен! Това беше много напрегнат мач", споделя Даниела пред NOVA.

След повече от два часа оспорвана битка, Димитров победи датчанина Руне. Тогава вниманието му се насочва към публиката и така хасковлията среща погледа на американката.

"Реакцията му беше безценна, когато видя плаката ми. Никога няма да го забравя. Той даде интервю на корта и аз изтичах до мястото, където знаех, че ще подписва топките, и бях приготвила моята. Тогава му извиках: Ей, Григор, аз съм тази с плаката. Той беше този, който предложи да се снимаме заедно. Обърнах се да намеря къде е сестра ми Карла и нея я нямаше никъде. Григор взе телефона ми, даде го на някого и каза: "Хей, направи ни една снимка заедно". И аз отговорих невярваща: "Какво?" Спомням си как ми казва, че много харесва плаката. Аз съм влюбена в Григор Димитров и си казах: "о, Боже, толкова съм щастлива в момента" и просто се разплаках. Той ми каза - "не, не плачи". Аз не знаех какво да кажа, просто плачех. Казвах си: "това е всичко, приключи, това беше мечтата ми да проведа разговор с него. И най-накрая се случи", развълнувана разказва тя.

Веднага вижда, че Григор е много приятелски настроен.

"Беше щастлив, защото е спечелил мача. Но беше и много щастлив, когато видя плаката. Григор е най-милото момче на света", смята тя.

Била наясно, че е българин, но за страната ни знае само, че е в Европа.

На въпрос какво иска да каже на своя любимец, тя отговори: "Той е любимият ми тенисист. Нищо няма да промени това. И много го обичам. Много. Пожелавам му всичко най-добро на всички други турнири, които му предстоят и се надявам никога да не се пенсионира. И все още чакам да ми каже "да". Той не каза "да", но не каза и "не". Така че, знае ли се, все още има надежда", казва изпълнена с надежда Даниела Ортега.

