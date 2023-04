„Това би била катастрофа!“: Заплахата от заразяването на горилите с Ебола

С викнали сме да чуваме за вируси, разпространяващи се от дивата природа към хората, но инфекцията между видовете може да се случи и в обратна посока.

В света са останали малко над 1000 планински горили и всяка масова смъртност ще доведе този вид още повече до ръба.

Поради тази причина често смъртоносният вирус Ебола – който според учените вече е намалил броя на горилите в световен мащаб с 1/3 – е сериозен проблем.

Just 1 Mountain Gorilla With Ebola Would Be a Disaster. Here's Why. https://t.co/7TT0h1OGRj