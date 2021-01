Горила, лекувана с антитела, оздравя от ковид-19

В ъзрастна мъжка горила от зоопарка в Сан Диего, Калифорния, заразена с коронавируса, оздравя след приложено експериментално лечение със синтетични антитела, съобщава БТА.

Уинстън, 48-годишен представител на вида западна низинна горила, както и няколко други примата, дадоха положителна проба за вируса на 11 януари, по време на анализ на фекална материя.

Това е първият случай на естествено предаване на ковид-19 при човекоподобни маймуни. Заразата е предадена от асимптоматичен служител, който е носил ръкавици.

"Групата беше заразена с нов, силно инфекциозен вариант на коронавируса, който неотдавна беше идентифициран в Калифорния", се посочва в изявлението, направено от зоопарка в Сан Диего.

Няколко горили показали симптоми като лека кашлица, запушен нос или хрема и епизоди на летаргия.

Заради напредналата си възраст и влошено здравословно състояние, Уинстън е бил прегледан под упойка. Страдащ от пневмония и сърдечни заболявания, той е лекуван с коктейл от лекарства за сърце, антибиотици и моноклонални антитела.

Въпросните синтетични антитела, произведени в лаборатория и инжектирани интравенозно, имитират функционирането на имунната система след инфекция с коронавирус.

Лечението въз основа на "моноклонални" антитела беше одобрено през ноември в САЩ. През октомври то беше приложено експериментално на бившия президент Доналд Тръмп.

От зоопарка подчертават, че Уинстън е получил лечение, което не може да се използва при хора. Екипът, който полага грижи за него, вярва, че антителата са допринесли за способността му да преодолее болестта.

Известно е, че човекоподобните маймуни са податливи на човешки вируси като грип или варицела, поради близостта между двата вида. Човекът и шимпанзето, например, имат 98 процента сходна ДНК.

Уинстън, доминиращ мъжкар, чийто вид е класифициран като застрашен, пристига в Сан Диего през 1984 г. Горилата ще навърши 49 години на 20 февруари. Уинстън е един от най-старите обитатели на зоопарка.

