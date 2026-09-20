България

Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма

След предприети издирвателни действия полицията е установила предполагаемите извършители

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 20 септември 2026, 09:49
Жесток побой в Разград: 18-годишен младеж е в болница с мозъчна травма
Източник: iStock photos/Getty images

М ладеж на 18 години от Цар Калоян е настанен в болница след побой в Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

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След подадена жалба са предприети действия на полицейски служители, които са установили извършителите на деянието в района на гимназия в центъра на града. Те са на 20-годишна възраст от Исперих и Сливница и са задържани в сградата на Районното управление. Пострадалият е настанен в разградската болница с мозъчна травма и кръвоизлив. 

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Говорителят на Областната дирекция на МВР в Разград Илияна Георгиева каза, че причината за конфликта е момиче, предаде БТА.

По случая се води досъдебно производство.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Разград Садет Кърова    
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