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Науката за флирта: Защо е полезен за здравето и кога става опасен за връзката

Експерти разкриват как закачките намаляват стреса и повишават самочувствието, но и защо желанието да флиртуваме с чужди хора е червен флаг за връзката ни

20 септември 2026, 17:23
Науката за флирта: Защо е полезен за здравето и кога става опасен за връзката
Източник: iStock/Getty Images

Е ксперти разкриват как закачките намаляват стреса и повишават самочувствието, но и защо желанието да флиртуваме с чужди хора е червен флаг за връзката ни.

Флиртът е много повече от просто начин да разпалим романтичен интерес - той носи значителни ползи за емоционалното и физическото ни здраве, стига да остава в правилните граници.

Д-р Минди Десета, клиничен сексолог и терапевт от Маями, определя флирта като преживяване „очи в очи“, което изпраща ясен сигнал за интерес към другия човек. По думите ѝ флиртуването ни кара да се чувстваме добре и предизвиква моментални биохимични реакции в организма.

Хормонален тласък и по-малко стрес

Закачливото поведение активира химикали в мозъка, свързани с удоволствието, възнаграждението и социалното сближаване, като същевременно понижава нивата на стресовия хормон кортизол.

„Флиртът изгражда увереност. Това е позитивна социална互动, която подобрява самочувствието ни. Хората искат да флиртуват, защото това ги кара да се чувстват привлекателни и желани - абсолютно нормално човешко желание“, обяснява д-р Десета. 

Специалистът обаче подчертава, че флиртът трябва да остава единствено между романтични партньори или хора, които се опитват да изградят връзка. Поради отделянето на хормони на обвързването е изключително трудно флиртът да остане чисто платоничен.

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Червен флаг за връзката

Ако изпитвате постоянна нужда да флиртувате с хора извън връзката си - от баристата в кафенето до колега в офиса - това е сериозен алармен сигнал за проблеми у дома.

„В рамките на един брак преминавате през много 'различни' бракове. Напълно нормално е понякога връзката да има нужда от рестарт. Когато отношенията станат кухи и изчерпани, хората започват да търсят потвърждение отвън, защото флиртът с непознати е нещо много лесно“, казва сексологът. 

Препоръката на експертите е в такъв момент незабавно да спрете да разпилявате енергията си навън и да я насочите обратно към партньора си. Вместо да търсите внимание от чужди хора, бъдете откровени и споделете какво ви липсва и от какво имате нужда, за да се почувствате отново желани.

Защо изчезва искрата?

С натрупването на ангажименти, сметки, грижи за децата и битови проблеми, ласките, физическият контакт и закачките често остават на задна линия. Това отваря място за стрес, конфликти и натрупване на обида.

Семейният терапевт д-р Ана Елтън съветва двойките с дългогодишни връзки да създадат „нов език на флирта“. Тя предлага прости стъпки за възстановяване на близостта:

Прегръдка от 20 секунди или целувка, продължаваща поне 6 секунди

Малки ритуали за грижа за себе си, които ни карат да се чувстваме по-уверени в собственото си тяло

Внимание към момента - не флиртувайте, когато партньорът ви е под стрес, върши досадна домакинска работа или е фокусиран върху важни задачи.

Уловете правилния момент - усмивката, накланянето на тялото към вас и директният очен контакт са сигурни знаци, вашият знак за близост ще бъде приет с радост.

Източник: Fox News    
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