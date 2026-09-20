Въздушна обиколка събра пилоти и млади любители на авиацията в Стара Загора

Л етище Стара Загора отново прие авиационно събитие след повече от 20 години. Градът беше спирка от Осмата въздушна обиколка на България, която събра пилоти и представители на авиационни клубове.

В програмата бяха включени полети, представяне на летателни апарати и инициативи за кариерно ориентиране на млади хора, които проявяват интерес към авиацията.

Летището отново приема авиационни прояви

Домакин на събитието в Стара Загора е местният Клуб по въздушни спортове, а в организацията участва и неформалното сдружение „Летище за Стара Загора“.

За провеждането на проявата е обособен 700-метров участък от пистата, осигурено е необходимото оборудване и е определен ръководител на полетите, който да координира излитанията и кацанията.

„Такъв живот на летище Стара Загора не е имало повече от 20 години“, каза пред БТА Илия Донев, председател на Клуба по въздушни спортове - Стара Загора.

По думите му домакинството е празник както за авиационната общност, така и за града и хората, които се интересуват от авиация.

Според Донев летището има потенциал да бъде използвано и за бъдещи авиационни прояви. Той съобщи, че на 3 октомври, дни преди празника на Стара Загора, е планиран Ден на отворените врати и авиационен празник на клуба.

100 години от първата въздушна обиколка

Осмата въздушна обиколка на България е посветена на 100 години от първата въздушна обиколка на страната, проведена през 1926 г.

Инициативата отбелязва и 130 години от рождението на авиационните конструктори Цветан Лазаров и Асен Йорданов.

Пред БТА председателят на Управителния съвет на Фондация „Български военновъздушни сили“ бригаден генерал от запаса Спас Спасов обясни, че маршрутът се променя при различните издания и включва различни летища в страната.

Традицията е възстановена през 2012 г. Една от основните цели е да се подкрепи запазването на летищата в България и да не се допуска промяна на предназначението им.

По думите на Спасов инициативата има и образователна цел - да популяризира историята на авиацията и да насърчава интереса на младите хора към нея.

Над 10 самолета кацнаха в Стара Загора

Броят на участващите летателни апарати се променя в различните етапи на тазгодишната обиколка.

Част от самолетите са преминали през Румъния по покана на румънски авиационни партньори. След това участниците се събират на летището в Приморско, а финалът е предвиден на летище Узунджово край Хасково.

Спасов съобщи, че над 10 самолета са кацнали в Стара Загора. Около шест са били на румънското летище, а на Приморско и Узунджово се очаква да се съберат около 15 самолета.

Представиха възможностите за кариера в авиацията

Част от програмата в Стара Загора беше насочена към младите хора. Преподаватели и курсанти от Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ представиха възможностите за обучение и професионална реализация в авиацията.

Пред БТА инж. Петър Петров, експерт „Сигурност и отбрана“ към Асоциация „Приятели на Българската армия“, ангажиран с кариерното ориентиране, посочи, че инициативата цели да запознае младежите с възможностите за обучение и работа във Въоръжените сили, включително във военната авиация.

Той отбеляза, че авиацията предлага професии не само за пилоти, но и за инженери, техници и други специалисти от наземния състав.

Организатори на тазгодишната обиколка са Фондация „Български ВВС“, Асоциация „Приятели на българската армия“, Асоциацията на собствениците и пилотите на въздухоплавателни средства, Асоциацията на свръхлеката авиация в България, Българската авиационна асоциация и Асоциацията на българската авиационна индустрия.