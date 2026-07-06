България

Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

Установява се дали има нарушение на Закона за движение по пътищата след преминаването през пешеходната зона

6 юли 2026, 12:49
Емрах Стораро след поредното нарушение: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази
Източник: Screenshot/Youtube

Л уксозният автомобил, заснет да преминава през пешеходната зона в парка на Созопол, е собственост на певеца Емрах Стораро, предава БНТ.

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

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Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават.

На управлявалия автомобила ще бъде съставен акт за нарушение на Закона за движение по пътищата.

Кадрите, разпространени в социалните мрежи, предизвикаха множество реакции, тъй като се твърди, че колата е на певеца Емрах Стораро.

"По пешеходна зона съм минавал аз… там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази”, казва Емрах Стораро във видео, което публикува в социалните мрежи снощи.

Припомняме, че през есента на 2025 г. Емрах Стораро беше заснет в клип с опасно шофиране на столичен булевард заедно с певеца Константин. След случая двамата бяха извикани на разпит, а книжката на Емрах беше отнета.

  • Кой е Емрах Стораро?

Емрах Стораро е български певец, роден на 15 ноември 2004 г. Той е по-малкият син на известния поп-фолк изпълнител Тони Стораро и брат на също така популярния Фики Стораро. Емрах наследява музикалните си заложби от семейството си и започва своята музикална кариера в ранна възраст. Той прави своя дебют на музикалната сцена през 2018 г., като бързо привлича вниманието на публиката със своя специфичен стил. Оттогава Емрах Стораро издава множество песни, които го утвърждават като част от българската поп-фолк сцена. Той активно развива кариерата си, участвайки в различни музикални проекти и концерти.

През март 2025 г. Vesti.bg писа, че е възникнал пореден случай на опасно шофиране с висока скорост на Околовръстното шосе в София. На клип, качен в социалните мрежи, се виждаше надпревара между няколко автомобила, като най-бързият от тях се движеше с 257 км/ч.

Видеото бе качено в профила на певеца Емрах Стораро. От екипа на изпълнителя заявиха тогава, че той не е бил зад волана. Стораро продавал колата и в случая кандидат-купувачът я тествал. 

Това не е първият случай, в който името на певеца се свързва с шофиране с високи скорости. Той сам качва в социалните мрежи клипове как кара с много над позволената скорост.

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„Колата, която е в клипа, е пусната за продажба. Тази кола всеки, който иска, може да я кара.  Вчера аз я бях дал на едни клиенти, които бяха няколко човека. Не знам точно кой я е карал и точно как е станало, на клипа наистина не се вижда кой кара”, заяви Емрах Стораро. 

„Момчетата я взеха за тест драйв, явно са я понастъпили. Тя е доста бърза кола - 800 коня. Буквално от 100 до 200 км вдига за по-малко от 5 секунди. Като цяло, този човек, който я е карал по пътя, не съм аз. Колата е пусната за разпродажба. На никой не препоръчвам да кара с такава скорост, да кара по този начин. Не съм знаел, че ще нарушат по този начин скоростта. Изключително много съжалявам сега, че съм си дал колата да се кара по този начин. Просто, съветвам всички млади хора, които са по пътищата, да не го правят това. Аз съм изключителен фен на високата скорост. Обаче не препоръчвам на никой да кара с  такава в градски условия. Има си писти, има си плейстейшъни, има си места, на които могат да се правят такива неща. Но не и по пътищата, защото никой не  трябва да застрашава здравето на  отсрещния”, добави певецът.

Източник: БНТ    
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